Instagram artık kullanıcılara paylaştıkları tüm fotoğrafları, videoları ve hikayeleri cihazlarına indirme şansı tanıyor. Henüz yalnızca web sürümünde kullanılabilen özelliğin yakın gelecekte iOS ve Android’e de geleceği belirtiliyor.

Instagram paylaşımlarınızı indirmek için önce Instagram’ın web sürümüne (www.instagram.com) gitmeniz gerek. Sonrasında ise şu adımları takip etmeniz yeterli:

1.Profil sayfanıza gidin

2. ‘Profili Düzenle’ tuşunun yanındaki ‘dişli ikonu’na tıklayın

3. Gizlilik ve Güvenlik

4. Veri İndirme bölümünün altındaki ‘İndirme Talep Et’ tuşuna tıklayın

5. E-posta adresinizi girin ve indirme talep edin.

Bu adımların ardından Instagram verdiğiniz e-posta adresine bu zamana kadar paylaştığınız tüm fotoğraf, video ve hikayeleri içeren bir dosya gönderecek. Instagram tüm paylaşımların derlenip kullanıcılara ulaştırılmasının 48 saat sürebileceği konusunda uyarıyor.

INSTAGRAM HİKAYELERİ’NE MÜTHİŞ ÖZELLİK!