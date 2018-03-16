Sözcü'nün haberine göre, ödül alanları anons etmeden önce kameralar karşısına geçerek röportaj veren Wilma Elles, yeni projelerin yakında gerçekleşeceğini açıkladı. Şehitlerimiz hakkında da konuşan Elles, üzüntüsünü dile getirdi.



Geçtiğimiz günlerde eşi Kerem Göğüş ile ayrılacağı haberleri sorulduğunda biraz morali bozulan oyuncu, “Öyle bir şey yok. Nereden çıktı bu? Buraya eşim ve çocuklarımla birlikte geldim. Hatta bu mekan bizim için ayrı bir yere sahip. Burada tanıştık” diyerek ayrılık haberlerini yalanladı.

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