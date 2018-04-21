World of Warcraft

Wow’un yeni ek paketi Battle of Azeroth’ta bizleri prosedürel olarak üretilen adalar bekliyor. Bu sürekli aynı zindanları temizlemekten sıkılanlar için bir oyun modu. Ekip arkadaşlarınızla girdiğiniz ve rakip takımla sadece hız konusunda yarıştığınız, bunun dışında herhangi bir interaksiyona girmediğiniz bu versiyon ilk bakışta biraz sıkıcı gelebilir. Ama Blizzard’ın diğer oyunlarına gelen Player versus Enviroment (bilgisayara/yapay zekâya karşı) oynadığınız oyun modları oldukça etkili oluyor. Ek paketle oyunculara ulaşıp içerik tüketildikten sonra oyunu terk etmeleri problemi, belki sürekli kendini yenileyen bu oyun moduyla azalacak. HT Cumartesi'nden Asım Öner'in haberi...

Overwatch Retribution

Oyuncuların 4 kişilik bir ekip oluşturup üzerine akan düşmanları fütüristik Venedik sokaklarında avlayarak geçireceksiniz! Oyuncuların bilgisayara karşı oynadığı bu mod, 20 Nisan’a kadar devam edecek. Genji, Reaper’in eski formundaki hali, McGree ve Moira olarak gireceğiniz bu macerada seçebileceğiniz kahramanlar olacak.

Hearthstone: The Witchwood

The Witchwood sonunda geldi. Önümüzdeki haftalarda bu paketin güçlü desteleri neler olacak ve hangi kartların en güçlü kartlar olduğunu konuşuyor olacağız. Yeni ek paketle hem oyunun yenilendiğini hem de artık alışık olduğumuz destelerin aramızdan ayrılarak, oyunculara yeni desteler yaratması konusunda itici güç olduğunu söyleyebilirim. Diğer oyunlarda olduğu gibi Hearthstone’daki PvE modu olarak kabul edilen ‘Dungeon Run’ sistemi de ayrıca yeni düşmanlar, kartlar ve kazandığınız özelliklerle yenileniyor.