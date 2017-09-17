Yabancı kuralı 2019-20'den itibaren önce 8'e sonra kademeli olarak 5'e düşecek

Ülke futbolunda son dönemde gündemden düşmeyen konulardan biri de yabancı kuralı... Gazete Habertürk'ten Atilla Türker'in haberine göre Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun "Süper Lig maçlarında izleyecek Türk futbolcu bulamıyorum" sözlerinin ardından bazı yerli oyuncular ve teknik adamlar, kurala yeniden kısıtlama getirilmesi yönünde açıklamalar yapmıştı. Futbol camiası bu konuyu tartışırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün ATV'de katıldığı canlı yayında yabancı kuralıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

HAREKETE GEÇTİLER

Mevcut uygulamanın Milli Takım'ı olumsuz etkilediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yabancı oyuncu sayısının aşırı oluşu bize dezavantajlar getiriyor. En önemli dezavantajları Milli Takımımız'a yansıması. Yerliler az şans buldukları için Milli Takım'da yeterince güçlerini gösteremiyorlar. İşi bitmiş oyuncuların alınmasına karşıyım" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri sonrası, yabancı futbolcu sayısının değiştirilmesi konusu hız kazandı. Harekete geçen Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu, konuyu masaya yatırmak için çalışma başlattı.

BİRLİK TOPLANIYOR

Kulüpler Birliği'nin önümüzdeki hafta içinde İstanbul'da yapacağı toplantıda bu konunun masaya yatırılacağı öğrenildi. Bu doğrultuda kulüp başkanlarından tek tek görüş alınacağı belirtildi. Ayrıca Futbol Federasyonu yönetim kurulunun cuma günü yapacağı toplantıda da bu konu gündeme alınacak. Federasyon, Kulüpler Birliği'nden gelecek görüş doğrultusunda durumu değerlendirecek.

‘MAĞDURİYET OLMASIN’ DİYE KADEMELİ AZALACAK

Halen 14 olan yabancı futbolcu sayısının kademeli olarak azaltılacağı öğrenildi. 14 yabancı kuralının bu sezon ve önümüzdeki sezon da devam edeceği, gerekli değişikliğin 2019-20 sezonunda başlayacağı belirtildi. Halen takımların çok önemli bölümünde 14'er yabancı futbolcu olması nedeniyle gerekli değişiklik için zamana ihtiyaç duyulduğu hatırlatıldı. Yabancı futbolcularla imzalanan uzun süreli sözleşmeler sebebiyle kulüplerin mağduriyet yaşamaması için değişikliğin kademeli olacağı vurgulandı. 201920 sezonunda yürürlüğe girmesi planlanan yeni yabancı oyuncu sayısının ilk planda 8'e, sonra her yıl 1'er azaltılarak 5'e kadar düşürüleceği kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

"MİLLİ TAKIMIMIZ ZARAR GÖRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün katıldığı yayında yabancı kuralının değişmesi gerektiğini söylemişti. Erdoğan, “Yabancı oyuncu sayısı konusunu kulüplerimizle konuşarak bir yere vardırmamız lazım. Özellikle futbolda yabancı sayısının aşırı oluşu bazı dezavantajlar getiriyor. En önemli dezavantajı Milli Takımımız’a yansıması. Yerli oyuncularımız az şans buldukları için Milli Takım’da yeterince güçlerini gösteremiyorlar. Kulüplerimiz yabancı oynatsın ama bu kadar fazla değil. İşi bitmiş yabancı futbolcuların alınmasına karşıyım” demişti.

SÜPER LİG’DE 18 KULÜBÜN 13’ÜNDE YABANCI KONTENJANI DOLU

KULÜP YABANCI/YERLİ

Antalya 14/14

Konya 14/14

Alanya 14/14

Beşiktaş 14/11

Bursa 14/14

Sivas 12/16

Malatya 12/16

F.Bahçe 14/14

G.Saray 14/14

G.Birliği 14/14

Göztepe 14/14

Karabük 14/14

Kasımpaşa 14/14

Kayseri 14/14

Başakşehir 11/17

Osmanlı 14/14

Akhisar 9/17

Trabzon 13/15

TOPLAM: 239/260

TFF 1. LİG’DE SADECE 2 KULÜPTE YABANCI YOK

KULÜP YABANCI/YERLİ

Adana Demir 7/18

Adana 7/18

Giresun 7/18

Altınordu 0/25

Balıkesir 6/19

Bolu 7/18

Erzurum 6/19

Rize 8/17

Denizli 3/22

Elazığ 6/19

Eskişehir 4/19

G.Antep 0/25

Gazişehir FK 6/19

İstanbulspor 4/17

Manisa 7/18

Ankaragücü 7/18

Samsun 6/19

Ümraniye 5/18

TOPLAM: 96/346

SON 12 YILDA 9 KEZ DEĞİŞTİ

2005-2006: 6 yabancı kuralı devreye girdi.

2007-2008: Sezon başında “6 artı 1” sistemine geçildi. Devre arasında “6 artı 2” kuralı kabul edildi.

2008-2009: “6+2+2” devreye sokuldu. Kurala göre en fazla 6 yabancı sahada, 2 yabancı yedek kulübesinde, diğer 2 si ise tribünde oturdu.

2009-2010: 6+2 sistemine geçildi. Takımlar, 6’sı ilk 11’de, 2’si yedek kulübesinde olmak üzere toplam 8 futbolcuyu maç kadrolarına alma hakkına sahip oldu.

2010-2011: 6+2+2 sistemi uygulanmaya başlandı. Yeni kurala göre, kulüpler 10 yabancı transfer etme hakkına sahip oldu. Ancak son eklenen artı 2’deki yabancılar maç kadrosuna giremiyordu.

2011-2012: Kulüplerin transfer edebileceği yabancı oyuncudaki sınır kalkarken, maç kadrolarında 6+2 yabancı kuralı devam etti.

2013-2014: 6+0+4 olarak adlandırılan sistemde kulüpler en fazla 10 yabancı transfer edebildi, esame listesine ise en fazla 6 futbolcu yazabildi.

2014-2015: TFF önceden 5+0+3 şeklinde aldığını duyurduğu kararı sezon başında 5+3 olarak değiştirdi. Kulüpler 8 yabancı transfer edebilecek ve 5’i sahada 3’ü tribünde olacaktı. Artı 3 kısmındaki 3 yabancının da kulübede olmasına izin verildi.

2015-2016: TFF, Kulüpler Birliği ile anlaşarak aldığı kararda, kulüplerin belirleyeceği 28 kişilik kadrolarda 14 yerli oyuncu bulunmasını zorunluluk haline getirdi. Bu kural kulüplerin 14 yabancıyla sözleşme imzalayabileceği ve isterse hepsini ilk 11’de oynatabileceği anlamına geliyordu.

Yabancı Kuralı

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