Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda kuraklığın arttığını, bu durumun da çiftçileri olumsuz etkilediğini söyledi.
Bu yıl bölgede sonbahar ve kış mevsiminde yağış azlığının kuru tarımda verim kaybına neden olduğunu anımsatan Çullu, mayıs sonu ve haziran başında etkili olan yağışların ise sulu tarımın yapıldığı bölgelerde buğday verimini olumsuz etkilediğini belirtti.
Çullu, düzensiz yağışlar nedeniyle tahıl üretiminde beklentilerin gerçekleşemediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Bölgede mart ve nisan aylarının kurak geçmesi sulanan arazilerdeki buğday verimini de etkiledi. Çiftçiler her ne kadar sulama yapıyorsa da düzenli yağışlar sulanan ürünlere ayrıca etki yapmaktadır. Çiftçiler düzenli yağışlar nedeniyle daha az sulama yapmakta ve daha yüksek verim almaktadır. Üretim sezonunda, sulanabilen alanlardaki buğday arazileri mayıs sonunda yağan yoğun yağışlardan olumsuz etkilendi. Buğday tam olgunlaşma aşamasındayken toprağın doygun hale gelmesi bitkinin gelişimini olumsuz etkiledi. Bu nedenle de ürüne zarar veren bazı hastalıklar oluştu."
- "Geçen yıla göre yüzde 50 kayıp var"
Bu yıl rekoltenin oldukça düşmesini beklediklerini dile getiren Çullu, şunları kaydetti:
Ziraat Mühendisi Sait Ardavioğlu da sürekli alanda ve çiftçilerle bir arada olduklarını belirterek, genel anlamda bu yıl tahıl üretiminde sıkıntı yaşandığını söyledi.
Rekoltede geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 50 kayıp olduğunu ifade eden Ardavioğlu, "Sulamaya rağmen, yağışların zamansız düşüşü özellikle buğday bitkisini kötü etkiledi. Geçen yıl bir dekardan 600 kilogram buğday elde edilirken, bu yıl ise aynı alandan 300-350 kilogram ürün alınabiliyor. Genel olarak bir verim kaybı var." diye konuştu.
Harran Ovası'nda sulu tarım yapan İsa Karataş da 300 dönüm alana buğday ektiğini, son dönemde etkili olan yağışlar nedeniyle beklediği verimi elde edemediğini söyledi.
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