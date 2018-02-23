YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Kayla McBride 18, Kuanitra Hollingsvorth 7, Olcay Çakır Turgut 7, Courtney Vandersloot 15, Sandrine Gruda 14, Bahar Çağlar 4, Cansu Köksal, Gökçe Doğan, Jantel Lavender 14
BOTAŞ: Elif Emirtekin 4, Frida Eldenbrink 5, Kiah Stokes 11, Nevin Natansever 10, Chelsea Gray 15, Büşra Akbaş, Kübra Erat 6, Sehernaz Çidal 12, Maryia Papova
Düşük tempoda başlayan mücadelenin ilk iki dakikası 2-2 eşitlikle geçilirken, Stokes ile pota altını kullanan Botaş, rakibinin top kayıplarını da iyi değerlendirdi. Hücumda ritim bulmakta zorlanan Yakın Doğu Üniversitesi karşısında Chelsea Gray´i de devreye sokan Botaş, ilk periyotu 15-7 önde tamamladı. İkinci periyota hızlı başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Vandersloot´un basketleriyle 14'üncü dakikada skorda dengeyi yakaladı (15-15). Chelsea Gray´in devreye girdiği bölümlerde hücumları değerlendiren Botaş, buna karşın savunmada rakibini durduramadı. Gruda ve Lavender´in boyalı alanda oyuna ağırlığını koymasıyla kontrolü eline alan Yakın Doğu Üniversitesi, devre sonunda soyunma odasına 33-30 üstün gitti.
Üçüncü periyota hızlı başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Mc Bride, Lavender ve Vanmdersloot üçlüsüyle 4'üncü dakika içerisinde 9-0´lık seri yakalayarak skoru 42-30´a getirdi. Chelsea Gray´in orta mesafe isabetiyle rakibinin serisine son veren Botaş, buna karşın savunmada direnç gösteremedi. Karşılaşmanın dördüncü çeyreğine 61-46 üstün giren Yakın Doğu Üniversitesi, mücadelenin final periyotunda da etkili oyununu sürdürerek maçtan 79-63 galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Yakın Doğu Üniversitesi´nden Courtney Vandersloot seçilirken, başarılı oyuncuya ödülünü PTT Mardin Başmüdürü Abdülkadir Karaboğa takdim etti.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, turnuvanın sonuna yaklaştıklarını, tüm takımların ilk hedefinin finale kalmak olduğunu belirtirek, "Biz ilk adımı atmış olduk. Yakın Doğu Üniversitesi olarak geçen sene finali kazanarak kupayı müzemize götürmüştük. Bugün bu işin kolay olmadığı herkes ilk yarıda gördü. Maç sonuna kadar konsantrasyonumuzu koruduk. Bundan dolayı da oyuncularımı kutluyorum. Herkes elinden geldiğince görevini yapmaya çalıştı. Chelsea Gray ilk maçta muazzam oynadı. İlk yarıda onu durdurmakta zorlandık. Ama ikinci yarıda daha iyi savunma yaptık. Botaş kadro olarak iyi durumda. Bizim onlarla ligde oynadığımız maçlar 2-3 sayıyla bitti ve son anda kazandık. Bunlar kolay işler değil... Herkes burada ilk hedef olarak final oynamayı düşünüyor. Biz de bunu gerçekleştirdik"dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.