Yalçın Özden: Cem Yılmaz fantastikten vazgeçerse Şahan Gökbakar’la yarışır

HT Magazin'den Tarkan Abdullaoğlu'nun haberine göre; 4 sezon ‘Seksenler’ adlı dizide oynadıktan sonra, şu sıralar ‘Bir Işık Bir Umut’ adlı tiyatro oyunuyla sahnede olan komedyen Yalçın Özden, günümüz komedi dünyasının starlarıyla ilgili yorumlarda bulundu. 70’li yılların ‘Uğurböceği’ lakaplı komedyeni, “Cem (Yılmaz) star olduğum yıllarda yani kendisi çocukken beni izleyip imzalı fotoğrafımı almıştı. Hayatında tek imza aldığı ünlü benim” dedi ve ekledi:



“Cem iyi bir şovmen ama sinemada fantastiği seviyor. Fantastik filmin duygusu bence seyirciye geçmiyor. Fantasik yerine normal komedi filmi yaparsa Şahan’la (Gökbakar) gişede yarışır.” Şahan Gökbakar’ın ‘Recep İvedik’ dışına çıkarak yaptığı filmlerle yeteneğini ortaya koyduğunu ifade eden Özden, şöyle devam etti:



‘MAGANDAYI İYİ KÖPÜRTTÜ’



“Şahan güzel yaşayan bir karakter yakaladı. ‘Recep İvedik’, zonta, maganda bir tip. Şahan, o kadar köpürtüyor ki bunu da tutturdu. Bence Şahan yetenekli, müzik kulağı var, şarkı söylüyor, gövdesiyle o tipi iyi canlandırıyor.”





