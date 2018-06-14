Yalova halkı, İslam aleminin en büyük mutluluk ve sevinç günlerinden biri olan Ramazan Bayramı'nı heyecanla bekliyor. Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i oruç tutarak eçiren Yalovalılar, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Halk arasında 'Şeker Bayramı' olarak da bilinen Ramazan Bayramı namazı Yalova'da saat kaçta kılınacak? İşte 15 Haziran Yalova bayram namazı saati...

YALOVA BAYRAM NAMAZI SAATİ! (RAMAZAN BAYRAMI 2018)

Yalova Ramazan Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Ramazan Bayramı, sabah kılınacak bayram namazının ardından idrak edilmeye başlanacak. Yalova Merkez'de Ramazan Bayramı namazı saati 06.17 olarak görülüyor.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden alınan bilgiye göre Yalova'nın ilçelerinin bayram namazı saatleri:

YALOVA 6:17 ALTINOVA 6:16 ARMUTLU 6:19 çıNARCıK 6:17 TERMAL 6:17

3 BİN NÜFUSLU TERMAL, BAYRAMDA 1 MİLYON KİŞİYİ MİSAFİR EDECEK

Marmara'nın yeşil cenneti Yalova’nın Termal ilçesinde bayram tatili rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. 3 bin nüfuslu Yalova’nın Termal ilçesi bayram tatili süresi boyunca 1 milyon kişiyi ağırlamayı hedefliyor.

Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi çalışanların tatil süresini kısıtladı. Uzun yola çıkamayanlar bayram tatili için yakın tatil beldelerinde rezervasyon yaptırıyor. Termal Kaplıcaları, Ramazan Bayramı'nda tam 1 milyon kişiyi misafir edecek, otellerin rezervasyonları tamamen dolu durumda, günlük misafirler ile Termal çifte bayram yapacak.

Termal Belediye Başkanı İsmail Atik, "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Ramazan'ı şerifimiz yine bir bayram ile neticelendi ve bayramda ilçemiz yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Rezervasyonlarımız hat safhada. Şu anda t tesislerimizin hiç birinde yer yok. Hepsinin doluluk oranı yüzde 100 durumda. Kaplıcalarımız gayet güzel ilgi görüyor. Tabii bunların ana nedenlerinde bir tanesi tatilin kısa olması. Üç gün tatil özellikle büyük şehirlerde daralan sıkılan yorulan insanlarımızın yakın bölgelerde tatil yapma isteğini ortaya çıkarıyor. Yalovamız Termalimizde büyükşehirlere çok yakın lokasyon olduğundan dolayı yine 1 milyona yakın turistimizi Termalimizde ve Yalovamızda bu bölgemizde ağırlamayı hesap ediyoruz. Programlarımız çalışmalarımız o yönde. Yine bereketli bir bayram geçireceğimize inanıyorum. Bu sayede hepimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum.

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