Yalova'da simitçi heykelinin tablasındaki demir simitler çalındı.

İHA'nın haberine göre, Yalova Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi üzerinde vatandaşların dinlenmesi için oluşturulan mini parka simit satan ve gazete okuyan 2 vatandaşı temsil eden heykeller yerleştirilmişti. Ancak heykeller hırsızların hışmına uğradı. Kimliği belirsiz kişiler simitçi heykelinin tablasında bulunan demirden simitleri sökerek çaldı.

Öte yandan gazete okuyan bir vatandaşı temsil eden heykelin de elinde tuttuğu gazeteyi sökmek isteyen hırsızlar bunu başaramayınca kaçtı. Heykellerde ciddi hasar meydana geldi. Parktaki heykellerin hırsızların saldırısına uğradığını öğrenen vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.