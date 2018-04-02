Yapay zeka araştırmacısı Robbie Barrat, geliştirdiği yapay zekaya makine öğrenimi teknolojisini kullanarak usta ressamlar tarafından resmedilmiş binlerce nü sanat eserlerini gösterdi. Gerçeküstücülük ve nü sanat akımlarını kavrayan yapay zeka, görenlerin bir makine tarafından yapıldığını anlayamayacağı kadar güzel nü eserler resmetmeye başladı.

— Robbie Barrat (@DrBeef_) March 27, 2018

Bir yapay zeka algoritma türü olan üretken muhalif ağlar (generative adversarial networks), araştırmacıların gözetimsiz makine öğrenimi denemelerinde yoğun olarak kullanılıyor. İki farklı nöral ağ kullanan bu yöntemde, bir ağ yaratıcı roldeyken, diğeri ayrıştırıcı olarak görev yapıyor.

Nü eserler resmeden yapay zekanın yaratıcısı Barrat sistemi şöyle özetliyor: “Üretken ağ yaptığı resimlerle ayrıştırıcı ağı bunların gerçek insanlar tarafından yapılmış resimler olduğuna inandırmaya çalışıyor; ayrıştırıcı ağ ise gördüğü resimlerle insanlar ile yapay zeka tarafından resmedilen eserleri ayırt etmeyi öğreniyor.”

— Robbie Barrat (@DrBeef_) March 27, 2018

Her iki ağın da zaman içerisinde işlerinde daha iyi hale geldiğini belirten Barrat, “Ne kadar fazla eğitilirlerse, yaptıkları işler o kadar gerçekçi oluyor.” diyor.

CNET’e konuşan Barrat, kimi durumlarda bu iki sistemin “yerel minima” adı verilen bir döngüye girdiklerini ve sürekli birbirlerini kandırmanın yolunu bularak yaptıkları işte gelişemediklerini belirtiyor.

— Robbie Barrat (@DrBeef_) March 27, 2018

Yapay zekanın resmettiği nü eserlerden birkaçını Twitter üzerinden paylaşan Barrat, makinenin kendi tarzını geliştirerek suratları sürekli aynı şekilde resmettiğine dikkat çekti. Barrat ayrıca yapay zekanın ardışık iki çalışmasında aynı kadını iki farklı pozda çizdiğini belirtti.