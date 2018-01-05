HT Magazin’de yer alan habere göre, 2013 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Müslüm Gürses’in hayat hikâyesini konu edinen ‘Müslüm’ filminin çekimleri Adana’da sürüyor. Hakan Kırvavaç’ın (Ketche) yönettiği filmde Gürses’i canlandıran Timuçin Esen’e; Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç, Erkan Avcı, Goncagül Sunar, Şahin Kendirci, Erkan Kolçak Köstendil, Caner Kurtaran ve Teoman eşlik ediyor.

‘SÖYLEYİN BOND’A ŞARKIYI KESMESİN!’

Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur’un danışmanlığında çekilen filmin basın toplantısı Soho House’da yaptı. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, ortak yapımcısı Nuri Yıldırım ve senaristleri Gürhan Özçiftçi ve Hakan Günday’la birlikte fragmanı izleyen Nur, duygusal anlar yaşadı. Amaçlarının Müslüm Gürses’i dünyaya tanıtmak olduğunu söyleyen Uslu, usta sanatçının Amerika’da verdiği bir konserde Pierce Brosnan’la yaşadığı diyaloğu anlattı.



‘James Bond’ serisinin 1999 yapımı filmi ‘Dünya Yetmez’in şarkısını Türkçe olarak seslendirdiği sırada, Brosnan’ın ayağa kalkıp alkışlaması üzerine, Gürses’in önce menajerine “Kim bu?” diye sorduğunu belirten Uslu, ardından “Söyleyin lan James Bond’a, şarkıyı kesmesin!” dediğini belirtti.



ÖZEL MASKE HAZIRLANDI BAĞLAMA DERSİ ALDI

Timuçin Esen için yapımı 3.5 ay süren özel bir maske hazırlandığını açıklayan Uslu, ünlü oyuncunun Amerika’ya gidip oyuncu koçu Greta Seacat’le çalıştığını, Gürses’in tüm şarkılarını canlı olarak seslendirdiğini ve Gürses’in hocası Limoncu Ali’den bağlama dersi aldığını söyledi.



‘Ellerini ısırdılar’

Adana’da ki yöre halkının kendilerine bilgi ve belge anlamında çok yardımcı olduğunu belirten Mustafa Uslu, ekledi: “Timuçin’in (Esen) ellerini öpmüşler, ısırmışlar. Bu, büyük bir sevgi gösterisi... Filmin Gülhane sahnesinde bölgenin insanları da var.”



Müslüm Gürses’in 20’li yaşlardaki halini Şahin Kendirci canlandırdı.

‘2 Müslüm’ü çarpıştıracağız’

Filmin bir sahnesinde Müslüm Gürses’in daha önce hiç yayınlanmayan bir görüntüsüyle, Timuçin Esen’in otel lobisinde karşılaşacağını belirten Mustafa Uslu, ekledi: “Filmde kan ve çok fazla arabesk görmeyeceğiz. Bir sahnede, Müslüm Abi’nin gerçek görüntüsü, Timuçin Esen’le bir otel lobisinde çarpışacak. 2 Müslüm Gürses’i orada çarpıştıracağız. Müslüm Baba orada ‘Amma geçtin be yavvv’ diyecek.”



‘Benim hikâyemin de filmini yapacaklar’

Filmin haklarının önce başka bir yapım şirketinin elinde olduğunu, sonra ‘Ayla’ filminin yapımcısı Mustafa Uslu’ya geçtiğini söyleyen Muhterem Nur, “Bu filmde ben yokum, beni başka biri canlandırıyor ama yapımcıyla konuştum, benim yaşam hikâyemin anlatılacağı bir film daha hazırlanacak” dedi.

Timuçin Esen

murat uslu