Yardım meleği Bensu Soral!

Takvim’in haberine göre, UNICEF'in 20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nde mülteci çocuklar için hayata geçirdiği 'Umut Veren Oyuncaklar' projesine Bensu Soral'dan tam destek geldi.



Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi projeye destek olmaya çağıran güzel oyuncu, şöyle dedi: "Türkiye'de yaşayan Suriyeli çocukların anılarına kavuşması için ben de bu oyuncaklardan aldım" ifadelerini kullandı.

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