Yargıtay, Ethem Sarısülük davasında polise verilen cezayı az buldu

Gezi eylemlerine destek amacıyla 2013’te Ankara’da yapılan gösteride Ethem Sarısülük'ün öldürülmesine ilişkin davada sanık polis Ahmet Şahbaz önce Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘olası kastla adam öldürmek’ suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin verilen kararı usulden bozması üzerine dosyanın, ‘nöbetçi mahkeme’ heyeti tarafından güvenlik gerekçesiyle Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği belirtildi. Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi de 19 Aralık 2016’da Şahbaz’a ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme verdiği hapis cezasını daha sonra 10.100 TL lira adli para cezasına çevirdi. Sarısülük ailesinin avukatlarından Murat Yılmaz’ın temyiz başvurusu üzerine dava dosyası Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin gündemine geldi.

‘CEZA VERİLMESİN’ TALEBİNE RET

Haberde dairenin, yerel mahkemenin verdiği kararın temyiz incelemesini 5 Aralık’ta tamamladığı ve sanık avukatlarının ‘meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez’ talebini reddettiği yer aldı. Kararda, sanığın olay günü Kızılay Güvenpark bölgesinde görevlendirildiği, kendisi ve yanındaki birkaç polisin geri çekilmek üzere parkı terk eden bazı göstericilerin saldırısına uğradıkları ifadesi yer aldı.

Kararda özetle şöyle denildi:

“Sanığın aldığı darbe yüzünden elindeki kalkanı düşürdüğü, kendisinin de yere düştüğü, kendisine yöneldiğini düşündüğü bir göstericiye onu uzaklaştırmak için tekme attığı, bu göstericinin arkasındaki içinde maktulün de bulunduğu bir grup göstericiyle karşı karşıya kaldığı, bu grubun kendisine yoğun taşlı saldırıyı, o andaki hal ve koşullara göre, saldırıyla orantılı biçimde havaya ateş etmek suretiyle defetmek istediği, arka arkaya gerçekleşen üç atıştan ilk ikisinin havaya, sonuncusunun ise aldığı taş isabetleri yüzünden silah üzerindeki hakimiyetini kaybetmesi sonucu maktule isabet ettiği… Taksire dayalı kusurunun ağırlığı nedeniyle taksirle ölüme neden olma suçundan, teşdiden (cezada alt sınırdan ayrılarak üst hadden ceza verme) ceza tayini gerektiği gözetilmeden, alt sınırdan ceza belirlenmesi bozmayı gerektirmiştir.”

SARISÜLÜK AİLESİNİN AVUKATI: İKİ KARARI TANIMIYORUZ

Sarısülük Ailesi’nin avukatı Murat Yılmaz ise şunları söyledi:

“Biz hem yerel mahkeme hem Yargıtay’ın kararını doğru bulmuyoruz. Biz burada kasten öldürme olduğunu görüyoruz. Ancak bütün bu hukuksuzluklara rağmen, Yargıtay 1. Ceza Dairesi dahi, ölüm gerçekleştiği için üst sınırdan ceza verilmesini belirtmiştir. Yargıtay kararına uyulması durumunda sanık polis memuru Şahbaz’ın alacağı ceza mahkeme uygulamasına göre 4 yıl 2 ay olacaktır.”

Ethem Sarısülük

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