Pasaport ve sürücü belgelerine ilișkin iș ve ișlemler için 29 Ekim 2016'da yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 3152 sayılı Kanun'a eklenen geçici madde uyarınca bir yıl içinde devredilmesi planlanan ancak daha sonra Bakanlar Kurulu kararı ile uzatılan devir işlemlerinde sona gelindi.

2 Nisan tarihinden itibaren tüm pasaport ve sürücü belgesi işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerine başvuru yapılacak

"Üçü bir yerde" sloganıyla hazırlanan kamu spotuna göre, yeni düzenlemeyle vatandaşlar, pasaport, ehliyet ve kimliklerini tek bir noktadan alabilecek.

Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek.

- Başvuru noktaları artırılıyor

Öte yandan, 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarılacak.

Vize serbestisine uygun, dünya standartlarında pasaportlar da basıma hazırlanıyor. Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazırlanmasında tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde "Pasaport ve Sürücü Belgelerine İlişkin İş ve İşlemlerin Devir Töreni"nde yaptığı konuşmada, teknolojinin getirdiği kolaylıklar karşısında eskinin alışkanlıklarında ısrar etmenin, zaman, mekan ve mali açıdan israf olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın pasaport ve sürücü belgesi için ayrı ayrı birimlere başvurmasına gerek kalmayacak. 2 Nisan'dan itibaren tüm bu işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerimize başvuru yapılacak" demişti.