Oyuncu Şevval Sam, dizide yaşanan taciz iddiası ile ilgili "Böyle bir şey varsa hep birlikte kınayacağız, ama hukukta kadının beyanı esastır" dedi.

"BİRLİKTE KINAYACAĞIZ"

Posta'nın haberine göre, Talat Bulut'un kostüm asistanı genç kızı taciz ettiği iddiasıyla ilgili soruları yanıtlayan Şevval Sam, şöyle konuştu:

"Şahit olduğum bir şey değil, taciz dediğiniz şey şahit olunabilecek de bir şey değil. bunun ispatı biraz zordur. Bu iş artık yargıya taşındı, çok yorum yapmak istemiyorum. dünyada bunun örneklerini gördük. Türkiye'de bunun üzücü hikayelerini çok duyduk. Kişilere de diziye de yakışık olmayan bir haber oldu, bunlara çok üzüldük. Benim konuşmam şu anda çok doğru değil. Böyle bir şey varsa hep birlikte kınayacağız, ama hukukta kadının beyanı esastır. Daha çok mağdur olan kadınlar oluyor.''

NELER OLMUŞTU?

Talat Bulut'un 'Yasak Elma' dizisinin setinde, kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz ettiği iddia edilmişti. Talat Bulut iddiaları yalanlasa da hakkında dava açıldı. Oyuncunun dizi dışındaki işleri de iptal edilmeye başladı.

'Mucize 2' filmini çekmeye hazırlanan Mahsun Kırmızıgül, Talat Bulut'a rol verecekti. Skandal iddianın üzerine Talat Bulut'u kadrodan çıkardı. Yeni bir oyuncu arayışı nedeniyle çekimleri de durdurdu.

Talat Bulut 'Mucize'nin ilk serisinde 'Öğretmen Mahir' rolündeydi.