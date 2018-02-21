HT Magazin'de yer alan habere göre, dört yıl önce by-pass ameliyatı olan Gaga, üç hafta önce kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındı. Durumun ciddileşmesi üzerine yoğun bakıma alınan sanatçının tedavisi sürüyor.



SEZEN GECELERİ ZİYARET EDİYOR



Sezen Aksu, menajerinin sağlık durumunu yakından takip ediyor. Minik Serçe, yakın dostu da olan Gaga’yı hastanede geceleri ziyaret ediyor.





Gaga’ya durumunun iyileşmesi halinde kalp pili takılabileceği belirtildi.



YAŞAR GAGA KİMDİR?

Yaşar Gaga uzun bir dönem Sezen Aksu’nun vokalistliğini üstlendi.

Bir ara Şarkı Söylemek Lazım isimli yarışmada jürilikte yapan Yaşar Gaga özellikle Sezen Aksu’nun seslendirdiği Bile Bile isimli şarkı ile tanındı.

1997 yılında Betonova isimli bir albüm çıkardı. 2017 yılında Yaşar Gaga Alakasız Şarkılar isimli albümünde Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Göksel, Mustafa Ceceli, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilber Ay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halik Koçak şarkılar seslendirmiştir.



