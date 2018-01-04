Eski oyuncu Yasemin Özilhan, 'Bugüne kadar yaptığınız en büyük çılgınlık neydi? Ya da içinizde kalan yapamadığınız bir çılgınlık var mı?' sorusuna, "Düşünüyorum da bence evlenmekten daha çılgın bir şey var mı? Çünkü artık "evin çocuğu" olma lüksünden çıkıp, sorumlu bir ebeveyn olmak kadar delice bir karar olamaz. Çılgın ama bir o kadar da keyif verici" yanıtını verdi.

İzzet Özilhan

Yasemin Özilhan