Davetlerde kadınlar için en önemli nokta, kıyafetlerin tamamlayıcısı olan saç ve makyaj. Peki, bu yaz karşımıza davetlerde en çok hangi saç modelleri çıkacak? Islak görünümlü saçlardan dağınık örgülere, ense topuzundan yarım at kuyruğuna… Saç Artisti Doğan Çelik davetlerde en çok tercih edilecek saç modellerini paylaşırken, "Saç modeli seçmek sihir gibidir, bir anda farklı bir 'siz' yaratabilirsiniz" diyor ve yüz şekline göre saç modeli önerilerini paylaşıyor.

SON DÖNEMLERİN EN HAVALI VE PRATİK SAÇ MODELİ: YARIM TOPUZLAR

Kırmızı halıdan günlük hayata, kısacası her ortamda yarım topuzlar tercih edilebilirken, özellikle yaz davetleri için de doğru bir tercih. Kısa, uzun, dalgalı veya düz her saç modeline uyum sağlayan yarım topuz modelini at kuyruğu şeklinde de kullanabilirsiniz.

BOHEM GÖRÜNÜMÜ SAĞLAYAN ÖRGÜLÜ SAÇLAR

Asla modası geçmeyen örgülü saçlar yazın davetlerde en çok karşımıza çıkacak modellerden. Hem günlük hayatta kullanılabilecek örgülü saçlar hem de davetlerde örgülü topuz olarak karşımıza çıkacak. Ters örgü topuz, son zamanların modası dağınık ve salaş örgüler davetlerin kurtarıcısı saç modelleri olmaya aday. Örgülü modeller davetlerde hem şık, hem cool hem de modern bir görüntü yaratıyor.

Doğallık ve bohem görüntüyü bir araya getiren salaş örgüler ise 2018 yazının hem gündüz hem de gece saç modasında yerini en önde alıyor.

BAHARIN EN YENİ SAÇ TRENDİ: ÖRGÜLÜ GÜL MODELİ

PRATİK VE ŞIK ENSEDE TOPLANMIŞ SAÇLAR

Ensede basit bir topuz görünümünüzü baştan aşağıya değiştirebilir. Sokak tarzında sıkça karşılaştığımız uğraşılmamış doğal saçlar, topuz ile birleşince şıklığın ve salaşlığın birleşimi bir görünüm ortaya çıkıyor. Pratik ve şık olan bu model yaz günlerinin kurtarıcısı. Aynı zamanda derin sırt dekoltesine sahip elbiselerde tercih edilecek saç modellerinde aksesuar olarak uzun kurdele kullanımının çok daha zarif ve bir o kadar da dikkat çekici görünüm sağlayacaktır.

KISA SAÇLARA ŞAHANE ÇÖZÜMLER

Kısa saçlar için model bulmakta zorlanıyorsanız ortadan ikiye ayıracağınız saçlarınızla ıslak görünüm elde edebilir, açık bıraktığınız saçlarınıza deniz tuzu spreyinden yararlanarak doğal dalgalar yaratabilirsiniz.

BURNUNUZUN DAHA KÜÇÜK GÖRÜNMESİNİ İSTİYORSANIZ...

Şık bir kıyafet, harika bir makyaj… Ama yüzünüzde eksik hissettiğiniz, beğenmediğiniz bir şeyler var. Burnunuzun daha küçük gözükmesini istiyorsanız dalgalı, hacimli saçları tercih edebilirsiniz. Yüzünüzün çok geniş olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle salık, kulak arkası yapmadan, düz fön ile kendi haline bırakabilirsiniz. Alnı çok açık olanlar ise kesinlikle kâkül bırakarak bu görünümü hafifletebileceğini unutmamalı.