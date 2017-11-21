Yeliz Yeşilmen şikayet etti ve tarih verdi!

Geçtiğimiz günlerde kocası Ali Uğur Akbaş’ın kendisini aldattığı haberleriyle gündeme gelen Yeliz Yeşilmen,'kocasına destek olup, fotoğrafların montaj olduğunu' iddia etmişti.

Yaşananlarla ilgili hukuki süreç başlatan Yeliz Yeşilmen, kocası Ali Uğur Akbaş’la birlikte Bilişim Suçları müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

Kocasıyla birlikte yaptığı başvuru sonrası sosyal medya hesabına yeni bir video yükleyen Yeşilmen, daha önce de kendisine benzer saldırılar yapıldığını ve bu defa 'cezalarını' çekeceklerini söyledi.

Yeşilmen, hukuki sürecin bir buçuk ay içinde sonuçlanacağını belirtmeyi de ihmal etmedi.

Yeliz Yeşilmen