Yem fiyatları vurdu, hayvanlar satılığa çıktı

Artan saman ve yem fiyatları Diyarbakır ile Siverek arasında bulunan Karacadağ bölgesindeki hayvancılığı vurdu. Fiyatlar nedeniyle ayakta duramadıklarını belirten bölge üreticileri, hayvan desteklemelerinin arttırılmasını ve yaylacılığın teşvik edilmesini istedi.

Yaklaşık 150 yıldır bölgede hayvancılık yaptıklarını belirten Maruf Karacadağ, hayvan sürülerini zamanla bin, bin 500'e çıkardıklarını belirtti. Ancak saman ve arpanın pahalı olması nedeniyle sayıyı düşürdüklerini anlatan Karacadağ, "500-600 hayvana kadar düşürdük. Böyle giderse hayvancılık biter. Nisan ayında yaylaya çıkıyoruz, aralık gibi geri dönüyoruz. Ocak ayında bile kar yağmazsa hayvanları yaylada tutuyoruz. 7-8 ay boyunca sürekli yayladasın. Yaylaya çıkmazsan sürekli yem vereceksin. Yaylaya çıktığın zaman yemden kurtulduğunu düşünüyorsun ancak şimdi böyle bir şey de yok. Mecburen sabah veya öğle vakti bir defa yem vermek zorundayız. Hayvancılığın bitme noktasına gelmesinin en büyük sebebi yemdir. Ot olmadığından dolayı mecburen yem veriyorsun. Yem verdiğinden dolayı maddi olarak sıkıntı çekiyorsun" dedi.

Kendini bildiğinden beri Karacadağ bölgesinde çobanlık yaptığını anlatan Murat Tüfek ise, "Hayvancılık eskiden iyiydi. Eskiden hayvancılığın geliri vardı ama şuanda yem pahalı, süt ucuz. Hayvan sahibi isyanda. Kışın eskiden iki-üç ay yem verirlerdi hayvanlara, şuan 5-6 ay veriyorlar. Yazın bile yem veriyorsun" diye konuştu.