Yemen'den Suudi Arabistan'a bir füze daha!

Suudi Arabistan'ın Najran kentine Yemen'den bir füze atıldığı belirtildi.

Al Arabiya TV'nin haberine göre, Yemen'den atılan füze Suudi füze savunma sistemlerince engellendi. Haberde başka bir detaya yer verilmedi.

Yemen'de Husi güçlerine yakın haber ajansı Saba, daha önce Najran'daki askeri üssü hedef alan bir füze saldırısı olduğunu duyurmuş ve saldırının 'düşman güçlerde asker ve mühimmat kaybına' neden olduğu savunulmuştu.

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