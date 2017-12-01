Yenge Ursula'dan kafa kesme hareketi açıklaması

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederken bir pozisyonda Maicon, yerde kalmış, acı içinde kıvranmıştı. Brezilyalı futbolcunun eşi Ursula, tribünde o pozisyona kafa kesme hareketi yapmış ve gündeme oturmuştu.

Habertürk Magazin Servisi’nden Arif Hür’ün Muay Thai dövüşçüsü olduğunu ortaya çıkardığı ‘Yenge’, Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e konuştu.

Yenge “Oradaki pozisyonda Maicon’a yapılan sert müdahaleye çok sinirlendim ve böyle bir tepki gösterdim. Hareketi yapan futbolcunun oyundan atılması gerekirdi. Ancak yaptığım hareket Brezilya’da çok kötü bir anlam ifade etmiyor. Türkiye’de bu kadar ciddi algılandığını bilmiyordum. Yanlış anlaşıldım” ifadelerini kullandı.

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