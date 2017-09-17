Yeni Gelin 16. bölüm izle - Yeni Gelin yeni sezon

Yeni sezona merhaba diyen Yeni Gelin, dün akşam ekrana gelen 16. bölümüyle izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Dizi, Total’de 5,21 izlenme oranı (rating), 16,59 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Merakla beklenen bölümün başlamasıyla birlikte #eskiköyeyenigelin etiketi ile Twitter’da izleyiciler, etiket üzerinden yorumlarını paylaştı. Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler üstleniyor.

YENİ GELİN 16. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI? (YENİ SEZON)



"Yeni Gelin"in dün akşam ekrana gelen 16. bölümünde Bozoklar, konağın karantina altına alınmasıyla soluğu Karadeniz’de aldı. Kalender Ağa, karantina süresi boyunca ailesiyle tatil yapmak istese de, işler deli Şevki yüzünden sarpa sardı. Hem Asiye’ye resmi nikah yapmak hem de Asiye’nin akrabalarıyla dünür olmak zorunda kalan Kalender Ağa, Hazar’ın evli olduğunu Asiye’nin amcası deli Şevki’ye bir türlü söyleyemedi.

Önceden verdikleri söz üzerine yeğeni Hüsne ile Hazar’ın evlenmesi gerektiğini düşünen deli Şevki, gözü karalığıyla Bozoklar’a korku saldı. Karantina süresi dolana kadar bu yalanı sürdürmek zorunda olan Bozoklar iyice çıkmaza girdi. Hazar’ı Hüsne’den kurtarmak isteyen Bella, planlar yapsa da başarılı olmadı. Çatıdaki testiyi vurunca, o evin kızını almanın adet olduğunu söyleyen Asiye’nin akrabaları Baran’ın oyuna getirdi. Çatıdaki testiyi vurduğu için hiç görmediği bir kızla evlenmeye zorlanan Baran’ın kendini bir anda isteme töreninde bulduğu final sahnesi izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

YENİ GELİN DİZİSİNİN 16. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

YENİ GELİN’İN 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Karadeniz maceralarına devam eden Bozokların turist kılığına girdiği; Hazar’ı, Hüsne ile yakalayan Bella’nın büyük bir üzüntü yaşadığı tanıtım eğlenceli görüntüleriyle de dikkat çekti.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 23 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!

İşte "Yeni Gelin"in 17. bölüm fragmanı;