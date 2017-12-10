Zengin oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicileri kahkahaya boğan Yeni Gelin'in 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman, izleyicileri oldukça meraklandırdı. İşte Yeni Gelin 29. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

BOZOKLARIN ANTALYA MACERASI

Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 29. bölüm tanıtımı yayınlandı.

Şirin’in denize düştüğü, Baran’ın onu kurtarmaya çalıştığı, masaj yaptıran Gökhan ve Kağan’ın eşlerine yakalandığı tanıtımda, Bozoklar eğlenceli Antalya maceralarıyla izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor.

YENİ GELİN 29. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 28. bölümünde;

Kalender, hem kendisiyle hem de hayatıyla yüzleşirken en dürüst olduklarına inandığı Bella ve Kamil’den yardım istedi. Bella ve Kamil’in kurduğu mahkemede kendini yargılayan Kalender Möhteber, Ayşe ve Asiye’yi boşamamaya karar verdi. Kalender’in kararıyla kaynanalar sevinçten havaya uçarken, Kalender ağalığı tekrar kabul etti.

Zehirlenen Kağan, Gökhan ve Hazar soluğu hastanede aldı. Her şeyi halleden ve dönüş yoluna geçen Bella ve Hazar, Kamilla’nın Bozokları İstanbul’a davet etmesiyle büyük bir şok yaşadı.

Bella, Hazar’la baş başa olduğu yeni hayatını düşlerken kendisini yine tam kadro Bozokların içinde buldu. Adana’dan İstanbul’a doğru yolculuğa çıkan Bozoklar, arabalarının bozulmasıyla Antalya’ya gitmeye karar verdi.

yeni gelin

Yeni Gelin yeni bölüm fragmanı

Yeni Gelin 29. bölüm fragmanı