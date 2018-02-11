Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 37. bölüm tanıtımı yayınlandı. Konak halkının Möhteber ve Kalender’in düğününe hazırlandığı tanıtımda nikahı basan Ayşe ve Asiye, Kalender’i kaçırıyor.

YENİ GELİN 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YENİ GELİN 36. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 36. bölümünde Boran Ağa’nın adamları Bella’yı Şirin, Kamil’i de sevgilisi zannettiği için Kamil’i öldürmek istedi. Bella’nın sevgilisi değil babası olduğunu öğrenen Boran’ın adamları onu Kalender Ağa sandı. Kalender Ağa’nın da kaçırıldığını zanneden Bozoklar bunun üzerine operasyona karar verdi. Baran ve Bozoklar bastıkları mekanda Boran’ı değil onun kardeşini buldu. Baran başını kurtaramayacağı bir belaya sokarak Boran Ağa’nın kardeşi Elzem’i kaçırdı. Kaçmaya çalışan Bella ve Kamil, Boran Ağa’ya yakalandı. Bu sırada Şirin de konağa döndü. Tüm taşların yerine oturmasıyla Bozoklar, Bella ve Kamil’in kaçırıldığını öğrendi. Boran Ağa, Bella ve Kamil’e karşılık, Şirin ve Elzem’in takas edilmesini istedi. Elzem Baran’a çoktan göz koymuştu. Hazar ise Bella’ya ulaşmaya çalıştı. Bozok kadınlarının gazına gelen Gülistan depresyona giren Kamilla’ya, Kamil ve Bella’nın kaçırıldığını söyledi. Kamilla’nın çözümüyle Bozoklar büyük operasyona girişti. Bozoklar ve Dolanların karşı karşıya geldiği anlarda silahlar çekildi. Fakat Müsellim’in itirafıyla işler değişti. Boran Ağa, Elzem’e aşık olduğunu söyleyen Müsellim’e kardeşini verdi. Anlaşmanın sağlandığı sırada elinde silahla içeri giren Hazar herkese büyük bir şok yaşattı. Boran Ağa’nın üzerine giden Hazar, Boran’ın silahını çekmesiyle yere yığıldı.

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Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 17 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!