Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 46. Bölümünde psikologa giden Möhteber, Ayşe ve Asiye’nin geçmişlerinde ağır travmalar geçirdikleri ortaya çıktı. İskender, malları bölüştürmeye karar veren Korkut Dede’ye itiraz etti. Her zaman daha fazlasında gözü olan İskender, Kalender Ağa’dan daha az pay alacağını öğrenince konağın tüm huzurunu kaçırdı. Bella ile doktor kontrolüne giden Afet, çocuk sahibi olamayacağını öğrenince yıkıldı. Bu durum şimdilik Afet ile Bella arasında bir sır olarak kalacaktı. Baran ve Şirin düğün hazırlıklarına başlarken, Kalender Ağa yıllardır tek başına taşıdığı sırrı Kamil’e söyledi. İskender, Bozok erkeklerini ve Baran’ı ikna edip partiye götürdü. Eşlerine sünnet düğününe gittiklerini söyleyen Bozokların yakalanması tabii ki çok uzun sürmedi. Felekten bir gece geçiren erkekler eve döndüklerinde eşlerinin “Saldırın!” komutuyla neye uğradıklarını şaşırdı. Bozok erkekleri bu durumdan kurtulabilecek miydi?

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 28 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!

İşte "Yeni Gelin"in 47. Bölüm Tanıtımı!