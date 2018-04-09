HT Magazin'de yer alan habere göre, “Benim her zaman şiveyle konuştuğumu sanıyorlar. Konuşmadığımı duyanlar da beni tebrik ediyor” diyen Makal, oyuncu koçunun kendisini bu konuda motive ettiğini ve işini hakkıyla yapmaya gayret ettiğini söyledi.

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