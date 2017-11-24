"Yeni Gelin" ekibi Kapadokya'da!

Show TV’de ekrana gelen “Yeni Gelin” dizisi deneyimli oyuncu kadrosu ve renkli senaryosu ile Her Cumartesi izleyiciyle buluşuyor. Çekimleri Adana’da devam eden Yeni Gelin dizisinin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümü Türkiye’nin tarihi ve romantik beldelerinden Kapadokya’da çekildi. Set ekibi ve oyuncular setten arda kalan zamanlarda bölgeyi gezdiler.

Oyuncular, hayranlarını kırmayıp fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Dizide ikinci balayı olarak gittikleri Kapadokya’da çekim yapan ekip hem çalıştı hem de eğlendi.

Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun, yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler’in üstlendiği; başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi’nin paylaştığı Yeni Gelin’de Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Renan Bilek, Yonca Şahinbaş, Burçin Bildik, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu, Murat Kocacık gibi birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor.

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