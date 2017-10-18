SHOW TV'de Cumartesi akşamları ekrana gelen ve izleyenleri kahkahaya boğan Yeni Gelin'in 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki Yeni Gelin'in Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Yeni Gelin 21. bölüm 2. fragmanı ve detaylar...

YENİ GELİN'DE KONAK HALKI, ASUDE'YE KARŞI PLANLARINI DEVREYE SOKUYOR

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 21. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

Ferhat’ın Baran ve Şirin’in arasından çıktığı tanıtımda Kalender’in gözü Asude’den başkasını görmezken, konak halkı Asude’ye karşı planlarını devreye sokuyor.

YENİ GELİN'İN 21. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Yeni Gelin'in Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 21. bölümünde;

Kalender’in Asude’ye olan ilgisi, tüm konak halkını alarma geçirmiştir. Asude’nin evdeki varlığı herkes için tehdit oluşturmaktadır. Kamilla sırf bu yüzden evi terk etmiştir. Kalender, Asude’yi evde tutabilmek için her yola başvurmuş, bu uğurda biricik dünürü Kamil’i bile kaybetmeyi göze almıştır. Kalender ise hiçbir şeyi umursamadan sadece Asude’ye odaklanmış, onu etkilemeye çalışmaktadır.

Ne yazık ki onunla baş başa kalamadığı için emeline ulaşamamaktadır. Konakta aşkı arayan, aşkını elinde tutmaya çalışan ve aşkına karşılık bulmaya çalışan tek kişi Kalender değildir. Şirin, Baran, Ferhat’tan oluşan aşk üçgeni bozulmuş; Ferhat aradan çekilmeye karar veriştir. Bu karar; Baran’la Şirin’in hayatını değiştireceği gibi kendi hayatını da değiştirecektir. Ferhat, farkında olmasa da bambaşka bir hikayenin eşiğine gelmiştir. Şimdilik konaktaki en büyük aşk meselesi, Kalender’inkidir. Konak halkı, el birliğiyle Kalender’i Asude’den soğutmanın yollarını ararlar.

Konaktaki kadınların meseleleri çözme biçimleri de sadece entrika olduğundan yine bir entrika çevirmenin yolunu ararlar. Denedikleri birkaç yöntem başarısız olup hatta bunun sonunda kendileri zararlı çıktıklarından daha büyük oynamaya karar verirler.

Bu sefer işin içinde oğlanlar ve hatta Bella dahil herkes vardır. Oyun kurucu ise Kamilla’dır. Bu sefer oyun, gerçekten çok büyüktür. Asude, konaktakilerin oyununa gelir, Kalender’e resti çeker. Kalender, büyük bir itham altındadır. Kendini aklaması, Asude’nin tekrar gözüne girmesi nerdeyse imkansızdır.

YENİ GELİN'İN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ 20. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Yeni Gelin'in bir önceki hafta ekrana gelen 20. bölümünde;

Asiye’nin Hazar’ı ihbarı, Kalender’i çileden çıkarmış, Asiye’nin Kalender’in gözünden iyice düşmesine sebep olmuştur. Asiye’nin son hamlesi, bardağı taşıran son damladır. Asiye’nin kendini affettirme çabaları Kalender’e sökmedikçe de hıncını Bella’dan çıkarır. Konaktaki tek mutsuz gelin Bella değildir. Afet, Gökhan’ın gelişiyle mutlu günlerine kavuşacağını zannederken hayatı resmen zindana dönmüştür.

Çünkü Ayşe’nin içinden dünyanın en eli sopalı kaynanası çıkmıştır. Arap’ın inadı, birbirinin hasretiyle yanıp tutuşan karı-kocanın muradına ermesine engel olur. Ayşe’nin son hamlesiyle birlikte Gökhan, karısı ve annesi arasında sıkışıp kalır. Tabi ki tüm bunlardan Kalender’in hiç haberi yoktur. Çünkü Asude, konakta misafirdir. Kalender’in de tek derdi onu etkilemek ve gözüne girmektir. Bu yüzden her yolu dener. Asude’nin ilgi alanlarıyla ilgilenmeye, onunla birçok ortak nokta bulmaya çalışır. Tabi ki bunu yaparken de fazlasıyla zorlanır.

Çünkü Kalender Ağa’nın ne fiziksel performansı, ne de genel kültürü buna uygun değildir. Kalender, yine de her şeyi göze alır. Kalender’in çabası, eşlerinin de gözünden kaçmaz tabi ki. Göz göre göre kocaları, Asude’ye kur yapmaktadır. Şimdilik ellerinden bir şey gelmez. Bu durumu fark eden yalnızca onlar değildir. Bella, Kalender’in halasına ilgisini görünce vakit geçirmeden Hazar’ı uyarır.

Hazar, kardeşlerini toplayıp durumun ciddiyetini anlattığında üç kardeş soluğu babalarının karşısında alır. Niyetleri onu uyarmaktır. Fakat Kalender’den aldıkları cevapla hepsi şok olur. Çünkü konakta yer yerinden oynamak üzeredir. Kaçtıkları tehlike, tahmin ettiklerinden çok daha yakındadır.

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Yeni Gelin 21. bölüm fragmanı

Yeni Gelin yeni bölüm fragmanı