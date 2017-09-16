Yeni Malatyaspor: 2 - Bursaspor: 4 (MAÇ SONUCU)

Yeni Malatyaspor, evinde konuk ettiği Bursaspor'a 4-2 mağlup oldu.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, sportif direktör Ali Avcı ile çıktığı ilk maçta Bursaspor'u kendi sahasında ağırladı. Konuk ekip maça hızlı başladı ve 12. dakikada Ekong ile 1-0 öne geçti. Bu golün ardından ataklarına devam eden Bursaspor, 45. dakikada Batalla ile farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına bu skorla girdi. İkinci yarıya da bıraktığı yerden başlayan Bursaspor, Ekoko ile 48. dakikada farkı 3'e çıkardı. Dakikalar 63'ü gösterdiğinde ise Rumen golcü Stancu, skoru 4-0 yaptı.

Yeni Malatyaspor bu dakikadan sonra gol için Bursaspor kalesine yüklenmeye başladı ve 68. dakikada Dening oyuna dahil oldu. Dakikalar 76 olduğunda Boutaib, farkı 3'e indirdi. Bu golün 4 dakika sonrasında oyuna sonradan dahil olan Dening, durumu 4-2'ye getirdi. 3. gol için Bursaspor kalesini son dakikalarda abluka altına alan ev sahibi ekip başka gol bulamadı ve maçı Bursaspor 4-2 kazandı. Bursaspor aldığı bu 3 puanla puanını 9'a çıkardı ve 9. sıraya yükseldi. Yeni Malatya ise 4 puanda haftayı kapattı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Bülent Yıldırım, Baki Tuncay Akkın, Asın Yusuf Öz

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Mina, Cissokho (Dk. 69 Dening), Azubuike, Aytaç Kara, Dia (Dk. 61 Eren Tozlu), Diallo (Dk. 46 Barazite), Adem Büyük, Boutaib

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ekong, Titi, Aziz Eraltay, Agu, Badu, Ekoko (Dk. 61 Yusuf Erdoğan), Batalla (Dk. 60 Bilal Kısa), Delarge, Stancu (Dk. 89 Deniz Yılmaz)

Goller: Dk. 12 Ekong, Dk. 45+3 Batalla, Dk. 48 Ekoko, Dk. 64 Stancu (Bursaspor), Dk. 76 Boutaib, Dk. 80 Dening (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Agu, Dk. 56 Titi, Dk. 77 Badu (Bursaspor), Dk. 37 Chebake, Dk. 72 Boutaib, Dk. 90+3 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor)

Süper Ligin 5. haftasında Bursaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-2 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARIDAN DAKİKALAR

12. dakikada Bursaspor, mücadelede öne geçti. Batalla'nın soldan kullandığı kornerde Evkur Yeni Malatyaspor savunmasında Aytaç Kara'nın uzaklaştıramadığı top, altıpas gerisindeki Ekong'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

17. dakikada ev sahibi ekipte Diallo'nun uzaktan şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

19. dakikada Delarge'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Batalla'nın ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.

45+3. dakikada Bursaspor, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen konuk takım atağında Badu'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Batalla, penaltı noktasının solunda yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

48. dakikada yeşil-beyazlı ekip mücadelede 3 farklı üstünlük yakaladı. Delarge'ın ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda savunmada Mina'ya çarpan top, penaltı noktası hizasındaki Ekoko'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3.

64. dakikada Bursaspor, bir gol daha buldu. Aziz Eraltay'ın pasıyla penaltı noktası gerisinde buluşan Stancu'nun yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4

71. dakikada Aytaç Kara'nın sağdan ortasında altıpas gerisinde yükselen Adem Büyükün kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.

76. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, farkı 3e indirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Boutaib, Adem Büyük ile verkaç yaparak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faslı oyuncunun sert vuruşunda top ağlara gitti: 1-4

80. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Aytaç Kara'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Minanın kafayla indirdiği top Adem Büyük'ün önünde kaldı. Deneyimli oyuncunun, sol çaprazda yerden yaptığı vuruşa Dening ayak koyarak meşin yuvarklağı ağlara gönderdi: 2-4

Karşılaşma, konuk ekibin 4-2lik üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Malatyaspor-Bursaspor