Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatya’nın rakiplerine karşı aldığı kritik galibiyetler, 3 teknik direktörü koltuğundan etti. Kentin 11 yıllık Süper Lig hasretini bitiren Sarı-Siyahlı takımın ilk kurbanı Erkan Sözeri oldu. Deplasmanda 4-2 kazanılan maçtan sonra Kardemir Karabük, Sözeri ile yolları ayırıp yerine Levent Açıkgöz’ü getirdi.

Yeni Malatya’nın, 16. haftada evinde G.Saray’ı 2-1 yenmesinin ardından bu kez İgor Tudor’un bileti kesildi ve Fatih Terim dönemi başladı. Görülmemiş bir istatistik yakalayan Y.Malatya, son olarak 24. haftada Atiker Konyaspor’u deplasmanda 1-0 yendi. Bu mağlubiyetin ardından Konya yönetimi, Mehmet Özdilek’in görevine son verip Sergen Yalçın’la anlaşma sağladı.



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Malatya’nın galibiyetleri sadece hoca değil, yönetim düzeyinde de rakiplerde sarsıcı etki yarattı. Deplasmanda 1-0 kaybedilen maçın ardından Karadeniz ekibinde baş- kan yardımcıları Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu ile yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın, Tuncay Bekiroğlu, Yiğit Oğuz Duman ve Özer Bayraktar istifa etmişti.