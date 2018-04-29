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Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor, Akhisarspor'u konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi.

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SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sol tarafta topla buluşan Chebake ceza alanındaki Khalid'e gönderdi. Onun vuruşunda top kalenin üzerinden auta çıktı.

19. dakikada Boutaib'in pasıyla topla buluşan Pereira'nın ceza alanı dışı sağ çaprazdan sert şutu auta çıktı.

28. dakikada Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Pereira'nın vuruşu auta gitti.

34. dakikada Cissokho'nun ortasında altı pasın önünde topla buluşan Aytaç'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Fatih kurtardı.

45. dakikada sağ tarafta Olcan'ın ceza alanına yaptığı ortasında topla buluşan Aykut'un vuruşuna Mustafa sol ayağıyla dokunarak kaleye doğru gönderdi. Kale çizgisinde bulunan Cissokho gole izin vermedi.

62. dakikada Seleznyov'un pasında ceza alanında topla buluşan Lopes'in ceza alanına girmeden yaptığı vuruş auta çıktı.

73. dakikada sağ taraftan Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Mina'nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Fatih topu kornere çeldi.

77. dakikada sağ taraftan kullanılan Olcan'ın ortasına iyi yükselen Lopes'in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

86. dakikada hızlı gelişen Teleset Mobilya Akhisarspor atağında Muğdat pasında ceza alanı içinde topla buluşan Soner'in gelişine yaptığı vuruş auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.