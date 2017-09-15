Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: Maça iki gün kala istiaf etmesi kabul edilemez!

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifa ilişkin, "Bursaspor maçına iki gün kala haberimiz yokken hocanın hiç kimseye haber vermeden çekip gitmesi mazeret ne olursa olsun kabul edilemez." dedi.

Gevrek, bir otelde yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifası, tesislerin son durum, teknik heyet arayışı ve gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Tesislerle ilgili son hazırlıkların yapıldığını, sadece çevre düzenlemesiyle ilgili sıkıntının bulunduğunu anlatan Gevrek, tüm işlerin 10 gün içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Gevrek, Yeni Malatya Stadı'nda Bursaspor karşılaşmasına ev sahipliği yapacağını anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ertuğrul Sağlam'ın istifası hakkında açıklamalarda bulunan başkan Gevrek, "Yaşadığımız olayın bana göre benzeri yaşanmamıştır. Bursaspor maçına iki gün kala hocanın hiç kimseye haber vermeden çekip gitmesi mazeret ne olursa olsun kabul edilemez. Mazeret ne olursa olsun kimseye haber vermeden, kaçarak, maça iki gün kala böyle bırakıp gitmek doğru bir şey değil. Bu asla kabul edilemez. Ne iş ahlakına ne hocalığa yakıştı. Bu doğru olmadı." diye konuştu.

Gevrek, Sağlam'ın istifasını basından duyduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Madem bir sıkıntı var, bahsettiğin, 'sıkıntı' dediğin, mazeret gösterdiğin şeyler var, milli maç arasında ayrılabilirdin. O da olmadı Kasımpaşa maçından sonra istifa edebilirdin. Peki, ne değişti? Bize, 'şu sıkıntılar var, ayrılıyorum' demesi gerekmiyor mu? Ayrılıklar olabilir. Türk futbolunda ilk defa bir hocayla çalışmıyorum ya da ayrılmıyorum ama ayrılığın böyle olması bana göre etik, doğru değil. İstifanın zamanlaması hakikaten bizi düşündürüyor."

"TESİS YOK TAKIM ÇADIRDA MI KALIYOR?"

"Hiç kimse Malatyaspor'un üzerinde değil, olamaz" diyen Gevrek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yönetim de hocası da futbolcusu da Malatyaspor'un üzerinde değil. Hiç kimse burnunun ucuyla Malatyaspor'a, Malatyaspor camiasına bakamaz. Böyle bir şey kabul edilemez. Ertuğrul hocayla anlaşırken bana göre yanlış bir şey yapmadık, doğru karar verdik. Doğru bir hocayla yola devam ettik. Çalıştıktan sonra birbirimizi tanıdık, anlayabildik. Hocayla sözleşme yapılırken de yeni çıkmış bir takım olduğumuzu, tesislerimizin, camianın, Yeni Malatyaspor'un durumunu tek tek anlattık. Transfer politikamız da anlatıldı. Bunların hepsi bilinçli bir şekilde oldu. Farklı bir şey söyleyip, daha sonradan karşısına farklı bir şey çıkmadı. Hocayı da dinledik. Karşılıklı konuşarak, anlaştık. 5 yıldızlı tesisimiz var da, geldiğinde tesis yok gibi bir durum olmadı. Tesis yok takım çadırda mı ya da dışarı da mı kalıyor? Takım şu an 5 yıldızlı otelde kalıyor, hiçbir futbolcumuzun şikayeti yok, herkes memnun, hiçbirinin sıkıntısı yok. Güzel bir tesis yapılıyor ama o tesis şu an kaldığı 5 yıldızlı otelden daha iyi bir tesis değil. Güzel bir tesis ama 5 yıldızlı otelde kalıyorsun, herkes burada kalmak istiyor. Bunun mazeret gösterilmesi doğru bir şey değil."

Gevrek, transfer politikalarıyla 3 yıl içerisinde iki şampiyonluk yaşadıklarını belirterek, hatalarının, yanlışlarının olabileceğini ancak yaptıkları işlerin samimi, doğru bir şekilde istişaresini yaptıklarını söyledi.

"HOCA KENDİ CEBİNDEN PARA YATIRARAK GİTMEDİ"

Gevrek, kamuoyundaki "Hoca giderken fesih bedeli olan 150 bin avroyu yatırıp gitti." söylemlerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Hoca giderken cebinden 150 bin avro yatırıp, gitti diye bir şey yok. Hocaya biz 250 bin avro peşinat verdik. 60 bin avro da maaşı vardı. Toplam 310 bin avro eder. Hoca kendi cebinden para yatırarak gitmedi. Biz feshetseydik 150 bin avro tazminat verecektik, hoca tek taraflı feshederse 150 bin avro ödeyecekti. Ben hocayla anlaşırken 34 madde çıkarttım. Eğer o gün o maddeleri çıkarmamış olsaydım, bugün haksız bir fesih yapmasına rağmen iki yıllık parasını alarak gidecekti ve kulüp borcun altına girecekti. 150 bin avro, haksız fesih nedeniyle kulübe ödeyeceği paradır ve o para da daha yatmadı. 'cebinden para ödeyerek, yatırdı' deniliyor cebinden yatırdıysa o zaman aldığı bütün parayı yatırıp, gitsin. Yapılanı doğru bulmuyoruz."

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