Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Yeni Malatyaspor, evinde Osmanlıspor'u misafir edecek.Karşılaşma öncesinde futbolseverler merakla "Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor maçı hangi kanalda?" ve "Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor maçı saat kaçta?" diye araştırıyor. Peki Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

YENİ MALATYASPOR - OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA, CANLI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor, Türkiye Ziraat Kupası 5. tur rövanş maçında kozlarını yeniden paylaşacaklar. Erol Bulut yönetimindeki Yeni Malatyaspor ve İrfan Buz yönetimindeki Osmanlıspor'un oynayacağı mücadelede Serkan Çınar düdük çalacak. Çınar'ın yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Süleyman Özay yapacak. Saat 17:00'de başlayıp, Yeni Malatya Stadyumun'da oynanacak olan karşılaşma canlı olarak a2 kanalından yayınlanacak.

İki takım arasında sadece 2 kez karşılaşmıştır. Bu karşılaşmaların 1 tanesini Yeni Malatyaspor, 1 tanesini ise Osmanlıspor kazanmıştır.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Osmanlıspor evinde 3-1 kazanmıştı.

Yeni Malatyaspor, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Osmanlıspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Yeni Malatyaspor oynadığı son 5 maçta 3 gol atarken kalesinde de 7 gol gördü.

Osmanlıspor, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, 6 gol yedi.

Yeni Malatyaspor'da en golcü durumunda attığı 3 golle Emanuel Dening bulunuyor.

Osmanlıspor'da en golcü durumunda attığı 3 golle Adrien Regattin bulunuyor.

EN GOLCÜLER

Yeni Malatyaspor: Emanuel Dening (3), Arturo Mina (1), Eren Tozlu (1)

Osmanlıspor: Adrien Regattin (3), Souleymane Doukara (2), Hasan Kılıç (1)

SON MAÇ KADROLARI

Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Aly Cissokho, Sincere Seth, Arturo Mina, Azubuike Okechukwu, Ferhat Canlı, Emanuel Dening, Issiar Dia, Sadio Diallo, Nacer Barazite, Eren Tozlu

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Vaclav Prochazka, Koray Altınay, Branislav Ninaj, Ali Eren İyican, Payam Sadeghian, Hasan Kılıç, Luiz Carlos, Adrien Regattin, Souleymane Doukara, Sokol Cikalleshi

Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor

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