Yeni Malatyaspor Trabzonspor maç sonucu - Trabzonspor Yeni Malatyaspor maç özeti

Hafta içinde Ersun Yanal'la yollarını ayıran ve teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ı getiren Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililerde Jose Sosa ve Yusuf Yazıcı kırmızı kart gördü.
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Yeni sezona 'kuruluşunun 50. yılında şampiyonluk' parolasıyla giren ancak lige kötü başlayan Trabzonspor, yeni teknik direktörüyle aradığını ilk maçta bulamadı. Bordo-mavililer, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında da 1-0 mağlup olarak üst üste 5. lig maçında da puan kaybetti!
Mücadelenin ilk dakikaları golsüz geçildi. Trabzonspor'da Jose Sosa, 12 ve 31. dakikalarda sarı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarının son dakikasında gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında Okay Yokuşlu topu kendi ağlarına gönderdi ve hakem Halil Umut Meler, gol sonrasında ilk 45 dakikayı sonlandırdı. Ev sahibi ekip, bu golle devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
Evkur Yeni Malatyaspor, 2. yarının hemen başında farkı 2'ye çıkarmaya çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Nacer Barazite'nin 47. dakikada yaptığı ortaya yükselen Yalçın Ayhan'ın vuruşunda top direkten döndü.
Trabzonspor, mücadelenin 56. dakikasında skoru eşitmeleye yaklaştı. Yusuf Yazıcı'nın arka direğe yaptığı ortada Mustafa Akbaş, müsait durumda yaptığı vuruşta direği geçemedi.
Trabzonspor'da 90+3. dakikada Yusuf Yazıcı da kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve ev sahibi ekip mücadeleden 3 puanla ayrıldı!
- TRABZONSPOR 5 HAFTADIR SUSKUN Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 15 maçın sadece ikisinden galibiyetle ayrılabildi. Bordo-mavililer, 7 maçtan 1 puan çıkarırken 6'sında mağlup oldu. Karadeniz ekibi ayrıca son beş maçında galibiyet alamadı.
GOL YEME SERİSİ 7'YE ÇIKTI
Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 7 deplasman maçında da kalesini gole kapatamadı. Bordo-mavililer, son olarak geçen sezon Antalyaspor'la 22 Nisan'da oynanan karşılaşmada gol yememişti. Trabzonspor, sonrasında oynadığı Adanaspor, Fenerbahçe maçlarında kalesinde 2 gol gördü. Bordo-mavililerin deplasmanda gol yeme serisi bu sezon da devam etti. Karadeniz temsilcisi bu sezon oynanan Fenerbahçe, Göztepe, Başakşehir, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor mücadelelerinde kalesini gole kapatamadı.
Bordo-mavililer, 25 Ekim'de Çorum Belediyespor'la deplasmanda Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldikten sonra ligin 10. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Gençlerbirliği'nin konuğu olacak.
EVKUR YENİ MALATYASPOR: 1 - TRABZONSPOR: 0
STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İlker Takpak
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Murat Yıldırım, Rahman Buğra Çağıran, Pereira (Dk. 74 Turgut Doğan Şahin), Barazite (Dk. 67 Diallo), Adem Büyük (Dk. 85 Dening), Boutaib
TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, Joao Pereira, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Mas, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan (Dk. 69 Volkan Şen), Onazi (Dk. 60 Abdülkadir Ömür), Sosa, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz (Dk. 79 Rodallega)
GOLLER: 45+2 Okay Yokuşlu (kendi kalesine) (Evkur Yeni Malatyaspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 31 Sosa, Dk. 90+2 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Dk. 33 Uğur Demirok, Dk. 74 Mustafa Akbaş, Dk. 90+2 Mas (Trabzonspor), Dk. 68 Boutaip, Dk. 90+1 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 90+2 Yalçın Ayhan (Evkur Yeni Malatyaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARIDAN DAKİKALAR
15. dakikada Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Pereira'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rahman Buğra Çağıran'ın şutu az farkla auta çıktı.
24. dakikada sağ kanattan Barazite'nin ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Pereira'nın vuruşunda topu kaleci Onur Kıvrak kornere çeldi.
28. dakikada sağdan Pereira'nın sağdan kullandığı uzun taç atışında Okay'ın arkaya aşırttığı topa arka direkte Burak Yılmaz dokundu, kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.
31. dakikada Evkur Yeni Malatyasporlu Pereira ile girdiği ikili mücadelede hakem Halil Umut Meler'den ikinci sarı kartını gören Sosa, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
45+2. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor golü buldu. Soldan ceza sahasına giren Adem Büyük'ün, son çizgiye inerek içeriye yaptığı ortada ön direkte Okay Yokuşlu'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
47. dakikada Barazite'nin sağdan kullandığı korner atışında arka direkte iyi yükselen Yalçın Ayhan'ın kafa vuruşu direkten döndü.
55. dakikada Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Mustafa Akbaş'ın sağ çaprazda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
90+2. dakikada Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Turgut Doğan Şahin'i çekerek düşüren Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler tarafından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Karşılaşma Malatya ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
- yeni malatyaspor
- trabzonspor
- Rıza çalımbay
- süper lig
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Misafir 39 dakika önceallah sizi kahretsin aldiginiz paralar zehir zikkim olsun ruhsuzlar00
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Misafir 47 dakika önceEfsane başkan göreve00
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Misafir 47 dakika önceTirabzon kümeye. Hak ettiğin yer orası. Belki orada şampiyon olursun.00