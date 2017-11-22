Yeni Malatyasporlu futbolcularda hedef galibiyet

İki futbolcu, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını ancak bunu aşacaklarına inandığını ifade eden Eren, "Kötü bir durum olduğunu düşünmüyorum. İyi bir durumdayız. Goller illaki gelecektir; her maç böyle devam edecek, diye bir şey yok. Nitekim golleri bulduktan sonra galibiyetler de gelecektir. Yeni haftaya başladık artık Aytemiz Alanyaspor maçını unuttuk. Beşiktaş maçına iyi hazırlanıyoruz. Beşiktaş güçlü bir takım. Sahamızda, seyircimizin önünde oynayacağız, inşallah istediğimiz sonuçla ayrılırız." diye konuştu.

CISSOKHO: GOL YOLLARINDA BİRAZ ŞANSSISIZ

Malatya ekibinin savunma oyuncusu Aly Cissokho ise son iki maçta güzel futbol ortaya koyduklarını ancak galibiyet alamadıklarını söyledi.

Teknik direktör Erol Bulut ile çok iyi çalıştıklarını ve her geçen gün daha iyi olduklarını anlatan Cissokho, "Defansı çok iyi çalıştık, o da belli oluyor. Artık çok az gol yiyoruz. Gol için de çalışacağız. Gol yollarında biraz şanssızız. Bu şanssızlığı da önümüzdeki maçta kıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Cissokho, başarılı olmak için çok çalıştığını belirterek, her geçen gün daha iyi seviyeye geleceğini kaydetti.