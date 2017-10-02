Yeni Malatyasporlu Yalçın Ayhan kulüp şoförüne saldırdı iddiası!

Süper Lig'in 7. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik berabere biterken maç sonunda soyunma odası karıştı.

Fanatik'te yer alan habere göre Yalçın Ayhan, mücadelede gollerinin verilmemesinden dolayı sinirliydi. Soyunma odasında önce kulüp şoförüne bağırmaya başlayan Yalçın'ın, tansiyonun yükselmesiyle birlikte fiziksel saldırıya dönüştüğü iddia edildi. Haberde tecrübeli savunmacının, kulüp şoförünü dövdüğü kaydedildi.





Geçen sezon Medipol Başakşehir forması giyen Yalçın, Çaykur Rizespor maçı sonrasında takım arkadaşlarıyla birlikte gazetecilere saldırmış ve PFDK tarafından 5 maçlık ceza almıştı. Başakşehir de tecrübeli futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı.

Öte yandan Konyasporlu futbolcu Mehdi Bourabia, maç sonrasında kişisel Instagram hesabından bir videoyla takım otobüslerine yapılan saldırıyı paylaşmıştı. Videoda futbolcuların 'Polis nerede' ve 'Allah'tan çift cam' dediği görüldü.

— Habertürk Spor (@HTSpor) October 1, 2017

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