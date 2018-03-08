Entegre çalışan `Human Point System` özelliğini kullanıcı kimliği, gerçekleşen faaliyetler ve bunların amaçları hakkında daha derinlemesine veri kontrolü ve görünürlük sağlayacak şekilde geliştiren Forcepoint, bu kontrolü tüm bulut kurulumları, bulut uygulamaları, uzak noktalar ve karmaşık dağıtık şebekeler üzerinde sağlıyor. Böylelikle şirketlerin, tümüyle kontrol etmedikleri bir dijital dünyada kullanıcılarını ve kritik IP'leri daha etkin biçimde koruması sağlanıyor.

Forcepoint'in Human Point System çözümü, Veri Kaybı Önleme (DLP), Kullanıcı ve Varlık Davranış Analitiği(UEBA), Bulut Erişim Güvenlik Aracısı (CASB), Web/E-posta Güvenliği ve Ağ Güvenliği gibi sınıfının en iyi özelliklerini bir araya getirirken, tek başına ya da mevcut ortama entegre biçimde çalışabiliyor. Şirketler ve resmî kurumlar, DLP ve UEBA'yı riske göre uyarlanabilen bir koruma çözümünde birlikte kullanabiliyor. Böylelikle kullanıcı davranışlarının bağlamını ve amacını anlayıp, yüksek risk teşkil eden faaliyetlere dinamik olarak yaptırım uygulamak mümkün oluyor.