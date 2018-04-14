Tomarza'da düzenlenen doğal gaz tesisi temel atma törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, Kayserigaz yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, Kayseri'de uzun dönem belediye başkanlığı yaptığını belirterek, "Siyaset dürüst adamların işi. Söz verip yarı yolda bırakanların işi değil. Oy almanın birinci yolu dürüst olmak ve verdiğiniz sözleri yerine getirmektir" dedi.
Enerjinin önemine değinen Bakan Özhaseki, "Dünyada enerji ihtiyacı en çok artan iki ülke var. Birincisi Çin, ikincisi Türkiye. Her sene bu ihtiyacımız artıyor. 10 yıl sonra da enerjimiz şu anki kullandığımızın 2 katına çıkacak. Yenilenebilir enerji ve nükleer enerjiye yatırım yapmak zorundayız. Nükleer tesisin temeli atıldı. Dışarıda bir gürültü koptu ama içerideki muhalefetin niye gürültü kopardığını anlayamadık. Nükleer enerjinin tehlike oluşturduğunu söylüyorlar. Avrupa ülkelerinde nükleer tesis var, onlar için tehlike oluşturmuyor, bizim için tehlike oluşturuyor. Avrupa'da 50'den fazla nükleer enerji tesisleri devam ediyor. Sadece nükleere itiraz edilmiyor güneşlere de, rüzgar gülüne de itiraz ediliyor. Göçmen kuşları geçerken yollarını bozarsınız diye itiraz ediyorlar. Bunları yapacağız. Bu tür itirazlara gülüp geçiyoruz. Onların dediklerine bakarsak perişan oluruz. Biz iktidara gelmeden 9 ilde doğal gaz vardı şimdi 78 ilimizde doğal gaz var. Kayseri için biz iktidara gelmeden önce enerjiye 13 milyon lira yatırım yapılırken, 2016 yılında 616 milyon lira enerji yatırımı yapmışız" diye konuştu.
Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu belirten Özhaseki, "Coğrafya insanın kaderiymiş. Bu coğrafyada yaşamayı bize Allah nasip etti. Etrafımız yangın yeri gibi. Bu yangın yerinde bizim hiçbir günahımız yok. Gönül coğrafyamızda ne kadar dost ülkelerimiz varsa oralarda oyunlar oynadılar. Bu oyunları bize de oynamak istediler. Bir PKK belası çıkardılar. 2 yıl önce çukur kazıp özyönetim ilan etmek istediler. Çok şükür o bela bitti. Onları kazdıkları çukurlara gömdük. Onlar bitti. Artık bellerini doğrultamazlar. Bir de bunlarla ilgili sınır dışında Afrin'de 4 binden fazla teröristi temizledik" ifadelerini kullandı.
Özhaseki, "Bir de FETÖ belası var. İçeride temizledik dışarıda da temizlemeye çalışıyoruz. Bir de DEAŞ diye bir örgüt var. Onlar Müslüman falan değiller. İslam tarihinde böyle bir yapı yok. Sadece ABD'nin ve AB'nin uydurduğu proje oldu. Sakalları bırakıyorlar DEAŞ'lı oluyor, sakalları kesiyor YPG'li oluyor. Bunu bize yutturmaya çalışıyorlar" dedi.
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