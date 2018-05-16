Yenisey - Anzhi maçı ne zaman?

Rusya Premier Lig Yükselme/Küme Düşme Play Off 1/2 heyecanı devam ediyor. Yenisey, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü Anzhi takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. Ev sahibi Yenisey, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Anzhi son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 499 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Yenisey kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Anzhi sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Yenisey önceki hafta Khimik Dzerzhinsk mücadelesinde 1-3 kazandı.

Anzhi ise Shinnik karşılaşmasında 0-1 kazandı.