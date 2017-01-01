Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, Kırıkkale Üniversitesinin akademik ve idari personeline yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 52 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka bir davadan tutuklu bulunan Osman K, Kahramanmaraş'tan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mazeretli Seçil A. ve firari Yasin G. ise duruşmaya katılmadı, diğer sanıklar ise salonda hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanıklardan Abdulsamet A, savunmasında, savcının verdiği ara mütalaaya katılmadığını belirterek, tutuksuz yargılanmasının devamını istedi.

Ali K. da savcının tutuklama talebine katılmayarak, kendisinin adli kontrol tedbirine uyduğunu öne sürdü.

Ertuğrul E. ise tanığın kendisi hakkındaki beyanlarına katılmadığını ifade ederek, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinin 2010 yılından 2016 yılına kadar devam ettiğini belirtti.

O dönemde çok değişik insanlarla görüştüğünü belirten Ertuğrul E, tanığın da bunlardan birisi olabileceğini ileri sürdü.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, Ali K, Ertuğrul E, Hacı L, Abdulsamet A, Fatih Sultan B, Yakup G, Bayram G, Hasan Y, Ethem A, Ahmet A, Bülent Ç, Murat Ç, Serhat D, Selim E, Enes T. ve Fedayi Y'nin tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı 8 Ağustos'a erteledi.

Duruşmanın ardından sanıklar mahkeme salonunda tutuklandı.