Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

CHP'li Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri

31 Ekim 2017 Salı, 11:40

EDİRNE/KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Sürekli seçimle iş başına gelindiği bir ortamda bu şekilde açıklamalar talihsizliktir. Siyasi nezakete ve hukuka aykırı bu açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir." dedi.

Minsolmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi ile yönetildiğini söyledi.

Demokrasiyi sindiremeyen insanların olduğunu belirten Minsolmaz, "Tezcan'ın açıklamalarını şiddetle kınıyoruz. Türkiye'de AK Parti döneminde 5 yerel, 3 genel, 3 referandum ve bir Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşti. Ülke yönetimindeki kişiler sürekli seçimlerle iş başına geçti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatan Minsolmaz, ''Sürekli seçimle iş başına gelindiği bir ortamda bu şekilde açıklamalar talihsizliktir. Siyasi nezakete ve hukuka aykırı bu açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir.'' ifadelerini kullandı.

- "Halkın gücünün ve iradesinin üstünde bir güç yoktur"

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi temsil eden ve milletin gönlünde taht kurmuş bir dünya lideri olduğunu söyledi.

Tezcan'ın, Türk milletini hedef alan sözlerinin herkesi derinden yaraladığını anlatan Çiler, ''Ne yaparlarsa ne söylerlerse herkes kendine yakışanı yapar. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ve dünyaya, gelmiş geçmiş en büyük liderlerdendir. Türkiye için bir şanstır. Halkın gücünün ve iradesinin üstünde bir güç yoktur. Hem 'diktatör' diyeceksiniz hem de bu kadar rahat konuşacaksınız...'' değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu tavır da aşağılık bir yaklaşımdır"

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Çağrı Muştu ise AK Parti'nin 15 yıldır iktidarda olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın yüzde 51'inin oyunu aldığına işaret eden Muştu, "Öyleyse bu söz ne anlam taşır? Bileğini siyaseten bükemediği Cumhurbaşkanımızı, dünya egemenlerine selam göndererek yıkmak ve kendi ülkesinin liderini adeta dünyaya ispiyon etmek amacı güder ki bu tavır da aşağılık bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.


İLGİLİ HABERLER
Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının eğitimleri
YEREL

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARININ EĞİTİMLERİ
Tarihi yazıt musalla taşı olarak kullanılmış
YEREL

TARİHİ YAZIT MUSALLA TAŞI OLARAK KULLANILMIŞ

Edirne'de &quot;göçmen kaçakçılığı&quot; operasyonu
YEREL

EDİRNE'DE "GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI" OPERASYONU

Edirne'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

EDİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
&quot;Hudut kartalları&quot; FETÖ şüphelilerini sınırdan geçirmiyor
YEREL

"HUDUT KARTALLARI" FETÖ ŞÜPHELİLERİNİ SINIRDAN GEÇİRMİYOR
Gümrüklere plaka tanıma sistemi kuruluyor
YEREL

GÜMRÜKLERE PLAKA TANIMA SİSTEMİ KURULUYOR
FETÖ şüphelisi sınır kapısında yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ SINIR KAPISINDA YAKALANDI
FETÖ şüphelileri Edirne'ye getirildi
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİLERİ EDİRNE'YE GETİRİLDİ
Edirne'de 434 sığınmacı ve kaçak yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 434 SIĞINMACI VE KAÇAK YAKALANDI
&quot;Her yıl 30 bin kişi akciğer kanseri oluyor&quot;
YEREL

"HER YIL 30 BİN KİŞİ AKCİĞER KANSERİ OLUYOR"
Keşanlı &quot;Fikriye nine&quot; şiir kitabı çıkardı
YEREL

KEŞANLI "FİKRİYE NİNE" ŞİİR KİTABI ÇIKARDI
GAZDAŞ'tan tasarruf önerileri
YEREL

GAZDAŞ'TAN TASARRUF ÖNERİLERİ
Gagavuz öğrenciler &quot;kardeş okulları&quot;nı ziyaret etti
YEREL

GAGAVUZ ÖĞRENCİLER "KARDEŞ OKULLARI"NI ZİYARET ETTİ
FETÖ şüphelisi 3 kişi sınırda yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ SINIRDA YAKALANDI