CHP'li Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE/KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Sürekli seçimle iş başına gelindiği bir ortamda bu şekilde açıklamalar talihsizliktir. Siyasi nezakete ve hukuka aykırı bu açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir." dedi.

Minsolmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi ile yönetildiğini söyledi.

Demokrasiyi sindiremeyen insanların olduğunu belirten Minsolmaz, "Tezcan'ın açıklamalarını şiddetle kınıyoruz. Türkiye'de AK Parti döneminde 5 yerel, 3 genel, 3 referandum ve bir Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşti. Ülke yönetimindeki kişiler sürekli seçimlerle iş başına geçti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatan Minsolmaz, ''Sürekli seçimle iş başına gelindiği bir ortamda bu şekilde açıklamalar talihsizliktir. Siyasi nezakete ve hukuka aykırı bu açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir.'' ifadelerini kullandı.

- "Halkın gücünün ve iradesinin üstünde bir güç yoktur"

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi temsil eden ve milletin gönlünde taht kurmuş bir dünya lideri olduğunu söyledi.

Tezcan'ın, Türk milletini hedef alan sözlerinin herkesi derinden yaraladığını anlatan Çiler, ''Ne yaparlarsa ne söylerlerse herkes kendine yakışanı yapar. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ve dünyaya, gelmiş geçmiş en büyük liderlerdendir. Türkiye için bir şanstır. Halkın gücünün ve iradesinin üstünde bir güç yoktur. Hem 'diktatör' diyeceksiniz hem de bu kadar rahat konuşacaksınız...'' değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu tavır da aşağılık bir yaklaşımdır"



AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Çağrı Muştu ise AK Parti'nin 15 yıldır iktidarda olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın yüzde 51'inin oyunu aldığına işaret eden Muştu, "Öyleyse bu söz ne anlam taşır? Bileğini siyaseten bükemediği Cumhurbaşkanımızı, dünya egemenlerine selam göndererek yıkmak ve kendi ülkesinin liderini adeta dünyaya ispiyon etmek amacı güder ki bu tavır da aşağılık bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.



