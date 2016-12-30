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Söke AK Parti 2016'yı değerlendirdi, 2017 planlarını anlattı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Söke İlçe Başkanı Fatih Gürer, beraberinde ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında 2016 yılı değerlendirmesi yapan İlçe Başkanı Fatih Gürer, 2017 yılı yatırım planlarını da anlattı.

Aydın Milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen Söke'nin Sorunları toplantışını başarıyla gerçekleştirdiklerini ve katılan herkese bir kere daha teşekkür ettiğini belirten Fatih Gürer; "Daha güzel ve yaşanabilir bir Söke için birlik ve beraberlik içinde çalışmak gerekiyor. Siyaset yapmayıp, sorun ve yatırımlar öncelikli konu olmalı. Bu toplantı Kaymakamımız, Belediye Başkanımız başta olmak üzere geniş katılımlı yapılarak bunun yapılabileceğini göstermiştir" dedi.

2016 yılında Gökbel Barajı'ndan Söke Ovası'na kapalı sulama sistemi yatırımının tamamlandığını, Menderes Nehri ıslahı ile taşkınlarının önüne geçildiğini belirten Ak Parti Söke İlçe Başkanı Fatih Gürer; "Söke Tren Garı Projesi 2016 yılında çalışmaları başlatılan bir başka büyük proje olmuştur. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurdu inşaatı devam ediyor. Yılsonu itibariyle yeni öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak. Karacahayıt göleti tamamlandı. Bu gölet gövde yüksekliği bakımından Türkiye'nin en büyük göletlerinden biri. Bölgesinde bulunan köylülerin su sıkıntısı çözülecek" dedi.



2016 yılında 30 milyar TL'ye yakın okul ve eğitim yatırımlarının Söke'ye kazandırıldığını belirten Fatih Gürer, 2017 yılında Söke'ye yatırımların devam edeceğini söyledi.

2017 yılında gerçekleştirilecek yatırımlardan da söz eden Fatih Gürer; "Söke Bağarası-Koçarlı turizm yolunun kalan kısmı ihaleye çıkarılıyor. Hastane eki binası ihalesi bugün yapılıyor. Yaptığımız son görüşmelere göre ihalede sıkıntı yok. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi binasının devri gerçekleşiyor. Rektörümüzle yaptığımız görüşmelerde yeni bölümlerin ilave edileceği ve Söke'de öğrenci sayısının 500-600 civarında daha artış sağlayacağı bilgisini aldık" dedi.

Ak Parti Söke İlçe Başkanı Fatih Gürer; "Söke sahipsiz ve yalnız değildir. Kimse Söke'yi yalnız sanmasın. Belirli makamlardaki insanlar birlikte hareket ederse üstesinden gelinmeyecek sorun ve sıkıntı olamaz. 2017 yılının hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.



Geniş katılımlı gerçekleştirilen Söke'nin Sorunları toplantısının basına kapalı olarak gerçekleştirilmesinin daha önceden alınan bir karar olduğunu belirten Fatih Gürer; katılımcıların daha rahat konuşabilmelerini, kendilerini daha rahat ifade edebilmelerini düşünerek basına kapalı yapıldığını söyledi. Halis duygularla böyle bir uygulamanın yapıldığını belirten Fatih Gürer; "İfademizde bir hata olduysa affola. Tek düşüncemiz Söke ve Söke'nin menfaatleridir. Bu anlamda gerçekleştirilen bu toplantının oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

(LT-MB-Y)



30.12.2016 13:46:28 TSI

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