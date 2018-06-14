OSTİM bünyesinde 2017 yılında kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) firmaları yerli malı baz istasyonu ve tüm telekomünikasyon sistemlerini geliştirmek amacı ile çalışmalara başladı. Telekomünikasyon sektöründe Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan 17 HTK üyesi firma uçtan uca yabancı ürüne gerek kalmayacak şekilde tüm iletişim sistemlerini yerli ürün olarak piyasaya çıkarmak üzere güçlerini HTK bünyesinde birleştirdi. TÜBİTAK’ın da desteği ile proje çalışmaları başladı. 5G yeni nesil haberleşme teknolojileri imza törenine katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, dünya dijital dönüşüm pazarının gelecek 10 yılda 100 trilyon dolara ulaşacağının öngörüldüğünü, Türkiye’nin bu pazardan 1 trilyon dolar pay almasını hedeflediklerini söyledi.

7 MİLYAR ALIM

Gazete Habertürk'ün haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan ise “Haberleşme şebekelerinde yüzde 30- 40-45 gibi artan oranlarda yerlilik ve milliliği zorunlu kıldık 4.5G imtiyazımızla. Şu an itibarıyla en az 7 milyar TL’lik bir alım söz konusu olacak” dedi.