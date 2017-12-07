Yerli Malı Haftası, Türkiye'de okullarda kutlanacak. Yerli Malı Haftası'na hazırlık yapmak isteyen öğrenciler, Yerli Malı Haftası'nın ne zaman kutlanacağını araştırıyor. Turumlu olmak ile yatırım yapmanın ayriyeten yerli malı kullanmanın öneminin vurgulandığı Yerli Malı Haftası 2017 ne zaman? Yerli Malı Haftası nedir, neden kutlanır?

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN? 2017

Yerli Malı Haftası için öğrenciler ve öğretmenler hazırlık içinde. Okullarda öğrencilere tutumlu ve yerli malı kullanmanın önemine dikkat çekmek için düzenlenen Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanmaktadır. Yerli tüketimin bilinçli olarak aktarılmasını sağlayan Yerli Malı Haftası süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulanır.

YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?

Okullarda öğretmen ve öğrenciler arasında çeşitli etkinlikler düzenlenir ve öğrencilerin yerli tüketimi yapmasına, tutumlu olmasına ve bilinçli tüketici olmasına dikkat çekilir.

Ülkemizde Yerli Malı Haftası'nda öğrenci ve öğretmenler yerli malı olan yiyecekleri okullarda düzenlenen etkinliklerde bir arada tüketir.

Yapılan yerli malı etkinlikleri ile öğrencilere tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen yerli ürünlerden seçilmesinin önemi anlatılır. Bu sayede ülkenin zenginleşmesine yönelik bir adım atılır. Etkinlikler esnasında Türk malları hakkında çeşitli bilgiler verilir, konuyla ilgili şiirler ve bilgilendirici metinler okunur.

1946'dan beri kutlanan Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası, ekonomik krizlerin yaşanmaması, yabancı ülkelere aşırı para akışının önüne geçilmesi ve toplum olarak bilinçli tüketicilik kavramının yayılması için oldukça önemlidir.

YERLİ MALI HAFTASI İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ

*Ak akçe kara gün içindir.

*Sakla samanı, gelir zamanı

*Kalkınmak için milletçe tutumlu olmalıyız.

*Yabancıya giden para, bir daha geri dönmez.

*Vakit, nakittir.

*Bugün işten kaçma, yarın avuç açma.

*Milli tutumu ve üretimi artırmak, yatırımı geliştirmek, yatırımları verimli şekilde kullanmak devletin hedefidir.

*Tutumlu olmak, ulusal bir görevdir.

*Har vurup harman savurma.

*Ayağını yorganına göre uzat.

*Emek olmayınca yemek olmaz.

*Gençlikte taş taşı, ihtiyarlıkta ye aşı.

*İşten artmaz, dişten artar.

*Damlaya damlaya göl olur.

Yerli Malı Haftası

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