Yerli otomobilde takvim açıklandı. Yerli otomobil ne zaman üretilecek?

Yerli otomobil için detaylar netleşmeye devam ediyor. Prototip ve ticari satışlar için ajanda belli oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirilen "Ankara'nın En'leri Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada takvimi açıkladı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin otomobil projesi için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayarak, "Tarihimizde bir ilki başaracak olmanın heyecanı içindeyiz. İnşallah 2019'da ilk prototip ortaya çıkacak, 2021'de de ticari satışlar başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da yerli otomobil için menzili uzatılmış elektrikli otomobil modelinin benimsendiğini açıklamıştı.

Bu modele göre menzilin uzatılması için benzinle çalışan küçük bir jeneratör koyuyorsunuz, aracın bataryası yüzde 30'un altına düştüğünde jeneratör çalışıyor ve 15 dakikada bataryayı dolduruyor.

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