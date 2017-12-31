Yeşil pasaport verilen ihracatçı sayısı açıklandı

Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatçıların işlemlerini kolaylaştırarak hareket kabiliyetlerini artırmayı amaçlayan hususi damgalı (yeşil) pasaport uygulamasına ilişkin bilgileri paylaştı.
Pasaport Kanunu'nda yapılan değişiklikle ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilebilmesinin önünün açıldığını anımsatan Zeybekci, uygulamada son 3 yılda ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirlediği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, belli esaslara göre 2 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebileceğinin hükme bağlandığına dikkati çekti.
Zeybekci, buna ilişkin kararın "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar" adıyla 23 Mart'ta yürürlüğe girdiğine işaret ederek karar kapsamında son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon dolar ile 10 milyon dolar arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmaların bir, 10 milyon doların üzeri ile 25 milyon dolar arasında (25 milyon dolar dahil) olan firmaların iki, 25 milyon dolar üzeri ile 50 milyon dolar arasında (50 milyon dolar dahil) olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeri ile 100 milyon dolar arasında (100 milyon dolar dahil) olan firmaların dört, 100 milyon dolar üzerinde olan firmaların beş yetkilisine hususi damgalı pasaport verildiğini bildirdi.
YARISINA YAKINI İSTANBUL'DAN
Bugüne kadar toplamda 5 bin 473 firmanın 6 bin 583 yetkilisine hususi damgalı pasaport tahsis edildiğini belirten Zeybekci, şunları kaydetti:
"Hususi damgalı pasaport imkanından toplamda 71 ilde faaliyet gösteren firma yetkililerimiz yararlandı. Bunların yüzde 45,2'si İstanbul'daki 2 bin 978 şirket temsilcimize verildi. Bu ilimizi 444 pasaportla Bursa, 405 pasaportla İzmir takip etti. Bu üç şehri sırasıyla 397 pasaportla Gaziantep, 270 pasaportla Ankara, 208 pasaportla Kocaeli, 179 pasaportla Denizli, 163 pasaportla Mersin ve 157 pasaportla Kayseri izledi."
Taleplerin, her yıl 15 Şubat'a kadar Bakanlığın bölge müdürlükleriyle ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilmesi gerektiğini ifade eden Zeybekci, hususi damgalı pasaport müracaatının İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca müşterek belirlenen talep formu aracılığıyla yapılabildiğini dile getirdi.
Zeybekci, iş adamlarının söz konusu uygulamayla Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yarısının gerçekleştiği Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, birçok önemli noktaya zaman kaybı olmadan ulaşabilmesinin sağlandığını bildirdi.
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