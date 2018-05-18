Yeşilçam’ın yaşayan efsanelerinden Ediz Hun önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. İş görüşmesinden çıktığı öğrenilen usta aktör, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Beni tek çekmeyin, sonra adıma sahte hesap açıp çapkınlık yapmaya çalışıyorlar” diye dert yandı.

"BEN EDİZ’İM DİYORLAR"

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; Ediz Hun, “Tek fotoğraf çektirdiğiniz zaman Instagram’da ‘Ben Ediz’im’ diyerek birtakım şeyler oluyor. İnsanlar da Ediz olduklarını düşündükleri için samimi davranıyorlar. Hoş olmayan bazı durumlar oluyor, bunu yaşadık. Sahte hesaplar var. Onun için tek çektirmiyorum.” ifadesini kullandı.