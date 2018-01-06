İHA’nın haberine göre, önceki gün Bursaspor'un 50. yıl kutlamasında sahne alan Yıldız Tilbe, bu gün yüzlerce Bursalı hayranları ile buluştu.



Bursa’da konser veren Tilbe sahnede söylediği şarkılar eşliğinde dans ederek dinleyicilerini büyüledi. 'Aşkın İçinde Aşk Var' parçası ile sahneye çıkarak 'Aşkım Aşkım' ve 'Aşkımı Sakla' şarkılarını da seslendiren Tilbe, sahnedeki dansları ile dikkat çekti. Kendisini izlemeye gelen yüzlerce kişi Tilbe'ye eşlik ederek şarkıları seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süre sahnede kalan Tilbe seyircileri tarafından ıslık ve alkışlarla uğurlandı.

Yıldız Tilbe