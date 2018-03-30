Cadde'nin haberine göre, Kış Gülleri adlı son şarkısına çektiği klip hakkında konuşan Yıldız Tilbe, "'Klipte kim oynasın?' diye düşünürken Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy aklımdan geçti ama aşk şarkısı olduğu için çocuğum yaşındaki bu yakışıklılarla olmaz dedim. Daha sonra aklıma Nejat İşler geldi. Kendisini aradığımda hemen kabul etti. Nejat içimdeki oyunculuğu çıkarttı, bana bir şey bırakmadan mükemmel bir şekilde yönetti klibi. Kendisine bir kez daha teşekkür ederim" dedi.

Tilbe, muhabirlerin sorularını yanıtladıktan sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.